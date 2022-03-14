الأسهم الأوروبية ترتفع و سهم "فولكسفاجن" يقفز

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بعد أن تعلقت آمال المستثمرين بالجهود الدبلوماسية الأوكرانية الروسية لإنهاء العمليات العسكرية المستمرة منذ أسابيع في حين ارتفع سهم شركة فولكسفاجن بعد أن زادت الأرباح التشغيلية إلى مثليها.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة واحد في المائة مواصلا مكاسبه التي حققها يوم الجمعة بعد أن أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تحول إيجابي في المحادثات مع أوكرانيا، بحسب "رويترز" .

ومن المقرر أن يتحدث المسؤولون مجددا بعد أن أشار الطرفان إلى إحراز تقدم حتى بعد أن هاجمت روسيا قاعدة قرب الحدود مع بولندا ومع استمرار القتال في مناطق أخرى.

وكان مؤشر قطاع صناعة السيارات أكبر الرابحين صباح اليوم فزاد بنسبة أربعة في المائة وقفز سهم فولكسفاجن 7.6 في المائة.

ونزل سهم شركة الكهرباء الفرنسية إي.دي.إف 1.4 في المائة بعد أن حذرت من مشكلات قد تمنعها من تحقيق الأهداف المالية المستهدفة.