المغرب يسعى لدخول سوق الغاز الطبيعي المسال لأول مرة في أبريل

قالت وزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي اليوم الاثنين في الرباط إن المغرب يعتزم دخول أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية في أبريل المقبل باستخدام البنية التحتية القائمة.

وقالت بنعلي في مؤتمر "رمضان هذا العام سيكون المرة الأولى التي تدخل فيها بلادنا سوق الغاز الطبيعي المسال الدولية"، بحسب "رويترز" .

وأضافت أن البلاد ستستخدم "البنية التحتية الموجودة في المغرب وأوروبا".