"اتحاد الغرف" تطرح الفرص الاستثمارية مع "تايلند" .. تشمل مجالات الاقتصاد الأخضر

شرع اتحاد الغرف التجارية السعوديةفي طرح الفرص الاستثمارية مع تايلند والعمل على تذليل العقبات التي تعترض إقامة المشاريع التجارية والصناعية المشتركة.

وبحث المهندس طارق الحيدري النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية مع ساتنا ايوتايا القائم بالأعمال ورئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة التايلاندية بالرياض فرص التعاون المستقبلية بن المملكتين خاصة في القطاع السياحي والعمل على إثراء الجهود الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز العلاقات الثنائية وإيجاد آلية لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين إضافة إلى استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية 2030 وفرص التنمية في تايلاند خاصة في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والبيئة والتحول الرقمي والأمن السيبراني.

ونوه المهندس طارق الحيدري بالعلاقات الثنائية بين البلدين خاصة بعد دعوة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للجنرال برايوت تشان أوتشا رئيس الوزراء وزير الدفاع في تايلاند برايوت تشان أوتشا الذي زار مؤخرا المملكة زيارة رسمية. مشيراً إلى أن قيادة البلدين لديهما الرغبة المخلصة في التشاور والتنسيق لدعم تلك العلاقة خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون المشترك.

وأكد على أهمية دور القطاع الخاص في تنمية العلاقات مع دول العالم وتنميتها وتطويرها والاستفادة من الفرص الاستثمارية، والعمل على تذليل العقبات التي تعترض إقامة المشاريع التجارية والصناعية المشتركة.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتايلاند في السنوات الخمس الماضية (2016 - 2020) بلغ 130 مليار ريال فيما تجاوزت صادرات المملكة غير النفطية لتايلند حاجز الملياري ريال خلال 2020 كما تصدرت المنتجات المعدنية والكيميائية والألمنيوم قائمة أهم السلع المصدرة ومن أبرز السلع المستوردة السيارات والآلات والأخشاب ومصنوعاته.