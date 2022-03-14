بسبب الجائحة .. "فولكس فاجن" توقف إنتاج 3 مصانع في الصين

أوقفت مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة للسيارات الإنتاج في 3 من مصانعها بسبب الإغلاق المرتبط بالجائحة في تشانجتشون شمال شرق الصين. وقالت متحدثة باسم "فولكس فاجن" إن المصانع التي يتم تشغيلها بالاشتراك مع الشريك الصيني "فاو" ستظل مغلقة لمدة 3 أيام حتى بعد غد الأربعاء بأمر من السلطات. وبحسب البيانات فإن المصانع التي شملها الإغلاق هي مصنع لـ"فولكس فاجن" ومصنع لـ "أودي" المملوكة للمجموعة ومصنع للمكونات.

وذكرت أن الإغلاق لا يعني تلقائيا أنه سيجرى تصنيع عدد أقل من السيارات. موضحة أنه يمكن على سبيل المثال تعويض النقص لاحقا بنوبات عمل إضافية إذا لم يكن هناك توقف طويل المدى في الإنتاج. وأمرت سلطات تشانجتشون بإغلاق المدينة، التي يقطنها تسعة ملايين نسمة يوم الجمعة الماضي بعد أن ارتفعت أعداد الإصابات بكورونا بشكل كبير في الأيام الماضية. كما أمرت السلطات بإخضاع جميع سكان المدنية لاختبارات للكشف عن كورونا.

وعلى مستوى الصين تم تسجيل 1337 إصابة و 788 حالة بدون أعراض في اليوم. وسجلت الصين أمس عددا قياسيا في الإصابات بلغ 3100 حالة. وزادت الإصابات في الآونة الأخيرة بعد أن كانت تسجل بضع عشرات من الحالات فقط قبل 3 أسابيع. وتنتهج الصين استراتيجية صارمة تتضمن فرض حظر للتجوال واختبارات جماعية وقيود على النقل والحجر الصحي عند ظهور بؤر تفشي في أي منطقة. كما تعزل الصين نفسها إلى حد كبير عن العالم للحد من العدوى.