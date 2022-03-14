تضرر الشركات التايوانية الموردة لشركة آبل من إجراءات الإغلاق في الصين

أعلنت شركة فوكسكون تكنولوجي جروب التايوانية التي تصنع منتجات شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل اليوم أن نشاط مصنع شينشن بالصين توقف بعد أن فرضت السلطات الصينية إغلاقا لمدة سبعة أيام لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت فوكسكون في بيان إن "تاريخ استئناف نشاط المصنع سيتحدد بعد التشاور مع الحكومة المحلية" للمدينة.

وأضافت الشركة "بفضل تنوع مواقع إنتاجنا في الصين، عدلنا خط الإنتاج لتقليل التأثير المحتمل" لتوقف عمل مصنع شينشن.

كانت السلطات في مدينة شينشن وهي مركز للصناعات التكنولوجية قد فرضت إغلاقا لمدة أسبوع على سكان المدينة البالغ عددهم 9 ملايين نسمة ، بعد تعرضها لأسوأ موجة انتشار لفيروس كورونا منذ بداية الجائحة في خريف .2019 وقالت مصادر في شركة فوكسكون إنهم مازالوا غير متأكدين مما إذا كان توقف الإنتاج سيستمر 7 أيام، نظرا لاحتمال تغير السياسة بحسب الألمانية.

وقالت فوكسكون إن الإدارة تلزم كل عمالها بإجراء تحليل للكشف عن فيروس كورونا المستجد إلى جانب الإجراءات الوقائية القائمة لضمان صحة وسلامة العمال.

في الوقت نفسه أعلنت شركات إلكترونيات تايوانية أخرى تعليق العمل في مصانعها بمدينة شينشن لمدة سبعة أيام للأسباب نفسها ومنها شركة يونيميكرون تكنولوجي كورب التي تنتج الدوائر الكهربائية وتورد منتجاتها لشركة آبل أيضا.