"صدارة للكیمیائیات" تربح 3.1 مليار ريال في 2021

أعلنت شركة صدارة للخدمات الأساسیة عن النتائج المالیة السنویة لشركتھا الأم شركة صدارة للكیمیائیات حيث حققت أرباح تقدر 3.1 مليار ريال مقارنة بخسائر بـ 3.2 مليار ريال للعام الذي سبقه .

يعود سبب ارتفاع صافي الربح في هذا العام مقارنة مع العام السابق بشكل رئیسي إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات ،والاستمرار في ضبط مستوى التكاليف، والاعتراف بمبلغ 1.05 مليار ريال كأرباح ناتجة من إعادة هيكلة التسهيلات التمويلية.