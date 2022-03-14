الأسواق تعيش حالة من إنكار الخطر «2 من 2»

على الرغم من أن مثل هذه التصريحات ـ خطاب الرئيس الروسي المذاع تلفزيونيا الذي أعلن فيه العمليات العسكرية في الـ24 من شباط (فبراير)، عندما أكد أن روسيا لا تزال واحدة من أقوى الدول التي تمتلك أسلحة نووية في العالم ـ قد تكون مجرد ردود فعل غاضبة ووعيدا، فلا يجوز تجاهلها ببساطة. فالحوادث تقع رغم كل شيء، ويتنامى خطر وقوع حادث نووي مؤسف كلما جرى التلويح بالترسانة النووية. فضلا عن ذلك، حتى لو لم تلجأ أي قوة عاقلة إلى استخدام قوتها النووية خوفا من التهديد المتمثل في الدمار المؤكد المتبادل، فإن إمكانية التعويل على عامل الردع المتمثل في الدمار المؤكد المتبادل قد تكون موضع شك. إضافة إلى هذا، قد لا تكون العقلانية متوافرة عندما تشتد الحاجة إليها.منذ كانون الثاني (يناير) 2020، توقفت عقارب ساعة ـ اليوم الأخير ـ التابعة لنشرة علماء الذرة عند 100 ثانية إلى منتصف الليل، ما يشير إلى أن المنظمة تعتبر الإنسانية أقرب إلى نهاية العالم من صنع الإنسان أكثر من أي وقت مضى منذ بدأت الساعة تعمل في 1947. هذا التقييم مدفوع بشكل أساسي بالمخاطر النووية وتغير المناخ والتكنولوجيات التخريبية. حدث ضبط الساعة الذي يجرى مرة كل عام في 20 كانون الثاني (يناير) هذا العام. ولو جرت عملية ضبطها في الأول من آذار (مارس) بدلا من ذلك، فإنها كانت لتقترب أكثر إلى منتصف الليل والمعركة الفاصلة دون أدنى شك.يبدو خطر اندلاع حرب نووية الآن أعلى من أي وقت مضى منذ أزمة الصواريخ الكوبية في تشرين الأول (أكتوبر) من 1962، أو على الأقل منذ تدريبات آبلي آرتشر التي أجراها الناتو في 1983، عندما فسر أعضاء المكتب السياسي والمؤسسة العسكرية في الاتحاد السوفياتي التدريبات على أنها ستار لضربة نووية أولى حقيقية وشرعوا في الاستعداد لحرب نووية. كان تأثير أزمة الصواريخ الكوبية في أسواق البورصة في الولايات المتحدة طفيفا: انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 7 في المائة، ثم ارتد إلى مستواه السابق تقريبا عندما استسلم الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشوف. ولم يـكـشـف عن حادثة آبلي آرتشر علنا حتى 2015، ولهذا ليس من المستغرب أن الأسواق لم تستجب لها.اليوم، ليس هناك من الأدلة ما يشير إلى أن الأسواق لاحظت حتى تزايد خطر نشوب صراع نووي. هذا ما يسمى "حالة إنكار".خاص بـ «الاقتصادية»بروجيكت سنديكيت، 2022.