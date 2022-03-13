البنك المركزي يطرح "مسودة مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية"

أعلن البنك المركزي السعودي طرح مشروع "مسودة مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية"، داعياً في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

ويأتي إصدار هذه المبادئ والقواعد؛ انطلاقاً من حرص البنك المركزي السعودي على تنظيم العلاقة بين المؤسسات المالية وعملائها، وترسيخ مبدأ حماية عملاء المؤسسات المالية؛ للتأكد من حصول العملاء على معاملة عادلة وبشفافية تامة، وذلك وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

ختاماً، أوضح البنك المركزي السعودي أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية" خلال (30) يوماً، علماً أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه المبادئ والقواعد.