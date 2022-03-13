"الباحة": تغطية اكتتاب حقوق الأولوية بنسبة 89.46%

أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتب فيها على النحو التالي:
|اجمالي عدد الأسهم المكتتب بها من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة
|تم الاكتتاب بعدد (10,735,702) سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد (12,000,000) سهم.
|قيمة الأسهم المكتتب فيها
|(107,357,020) ريال سعودي
|نسبة التغطية من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة (%)
|% 89.46
|تفاصيل آلية الطرح المتبقي
|سيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية بإعطاء الأولوية للعرض الأعلى سعراً ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض. وفي حال وجود أسهم غير مشتراة من قبل المؤسسات الاستثمارية فسيتم تخصيص هذه الأسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح.
|تاريخ بداية الطرح المتبقي
|1443-08-12 الموافق 2022-03-15
|تاريخ نهاية الطرح المتبقي
|1443-08-13 الموافق 2022-03-16
|تحديد ساعات فترة الطرح المتبقي
|تبدأ فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة (1,264,298) سهم من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 12-08-1443هـ (الموافق 15-03-2022م) وتستمر إلى الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء 13-08-1443هـ (الموافق 16-03-2022م).
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