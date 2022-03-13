«الخارجية الأمريكية»: واشنطن مستعدة لاتخاذ خطوات دبلوماسية مفيدة لأوكرانيا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة على استعداد لاتخاذ خطوات دبلوماسية إذا اعتبرت الحكومة الأوكرانية أنها مفيدة، بعد أن قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن على الغرب الانخراط أكثر في المفاوضات لإنهاء الحرب.وأضاف المتحدث "إذا كانت هناك خطوات دبلوماسية يمكننا اتخاذها وتعتقد الحكومة الأوكرانية أنها مفيدة، فإننا على استعداد لاتخاذها".ومضى يقول "نعمل على وضع الأوكرانيين في أقوى موقف تفاوضي ممكن بما يشمل تكثيف الضغط على روسيا بتحميلها تكاليف باهظة وبتقديم مساعدة أمنية لمساعدة الأوكرانيين على الدفاع عن أنفسهم.وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أمس إن بلاده مستعدة للتفاوض من أجل إنهاء الحرب التي بدأتها روسيا قبل أكثر من أسبوعين، لكنها لن تستسلم أو تقبل أي إملاءات. وأضاف خلال اجتماع عبر الإنترنت نظمته منظمة مبادرة تجديد الديمقراطية غير الحزبية التي لا تهدف للربح، أنه سيتم إنقاذ مزيد من أرواح المدنيين إذا امتلكت أوكرانيا مقاتلات ومزيدا من الطائرات الهجومية لتدمير أرتال عسكرية كبيرة. وطلبت الجمهورية التشيكية من الاتحاد الأوروبي مراكز مؤقتة تساعدها على إيواء 50 ألف لاجئ من أوكرانيا نظرا للضغط الذي تتعرض له مواردها، وفق ما أعلن وزير الداخلية فيت راكوسين أمس.ونقلت عنه وكالة "سي تي كي" الإخبارية أن "الطلب يحسب ما يصل إلى 25 مركزا إنسانيا يتسع كل منها لألفي لاجئ".بدورها، قالت بافلا ياكوبكوفا الناطقة باسم جهاز الإطفاء في بيان إن "قدرة الجمهورية التشيكية على الاستيعاب بلغت حدها الأقصى تقريبا. نطلب من الاتحاد الأوروبي أن يمكن الجمهورية التشيكية من التحول بشكل أساسي إلى بلد عبور للاجئين بينما يتم قبولهم في دول أعضاء أخرى". وتم تسجيل أكثر من 102 ألف لاجئ أوكراني في الجمهورية التشيكية منذ بداية الأزمة في 24 شباط (فبراير)، بحسب ياكوبكوفا.وأضافت أن العدد الفعلي يبلغ "200 ألف بالتأكيد".وتضم الدولة التي تعد 10.7 مليون نسمة أقلية أوكرانية من نحو 200 ألف شخص، يعمل معظمهم في البناء والتمريض أو عمال نظافة.وقالت ياكوبكوفا "نحاول الحصول على مزيد من إمكانات الإيواء، لكننا نجد أنفسنا ببطء في وضع لا يمكننا فيه إلا ترتيب أماكن إيواء طارئة للاجئين".وأضافت "بالتالي، سيتركز الناس في الصالات الرياضية والقاعات وأماكن أخرى من هذا النوع ولن يكون الوضع مريحا لهم".وقال راكوسين إن الدولة ستستخدم الوحدات التي طلبتها من الاتحاد الأوروبي فور تجاوز هذه الأماكن قدرتها الاستيعابية أيضا.وتضامن سكان الجمهورية التشيكية مع الأوكرانيين الفارين وعرض العديد منهم استضافتهم.ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله أمس إن محادثات الأزمة بين موسكو وكييف حول الصراع في أوكرانيا التي أجريت بين وفدين من البلدين في روسيا البيضاء استمرت عبر دائرة تلفزيونية.وقال بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلع أمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس على المفاوضات التي أجريت عبر الفيديو في الأيام الماضية.وأضاف أن فلاديمير ميدينسكي الذي رأس الوفد الروسي في المحادثات المباشرة سيستمر في قيادة المفوضات عن الجانب الروسي.