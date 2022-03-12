مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع رعاية الأيتام السوريين في الأردن

دشن الدكتور عبدالله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة إربد , مشروع رعاية الأيتام السوريين والمجتمع المستضيف في الأردن .

وخلال الحفل المُعد بالمناسبة قدم عدد من الأطفال الأيتام فقرات متنوعة، ثم وزعت حقائب مدرسية وهدايا عينية على الطلاب الأيتام، كما وزع معاليه كراسي كهربائية على 22 من المقعدين السوريين من ذوي الإعاقة.

وأعرب الدكتور الربيعة عن سعادته بتدشين مشروع رعاية الأيتام السوريين في الأردن الذي يأتي لتسهيل حياة الأيتام ورعايتهم وأسرهم في جميع الشؤون المتاحة وتقديم الدعم النفسي وتحقيق التكافل الاجتماعي والأمن الاقتصادي لهم، مشيرًا إلى أن المملكة لن تدخر جهدًا في مساعدة كل محتاج وإغاثة المنكوبين وبالأخص فئة الأيتام, مؤكداً أن المركز يحرص على تقديم الرعاية التكاملية للأيتام من خلال تأمين الرعاية الصحية لهم وضمان وصولهم للخدمات التعليمية ودمجهم في المجتمع.

وسيجري خلال المشروع تقديم الرعاية وجميع الخدمات لكفالة الأيتام وأسرهم في محافظة إربد لمدة عام كامل، يستفيد منه 56 أسرة منها 40 عائلة سورية و 16 عائلة أردنية بواقع 191 مستفيدًا من الأيتام والأرامل.



كما التقى الدكتور عبدالله الربيعة في العاصمة عّمان ، المدير العام والرئيس التنفيذي لمؤسسة الحسين للسرطان الدكتورة نسرين قطامش، وذلك في إطار زيارته الحالية للأردن .

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وتعزيز التعاون بين الجانبين لتقديم العلاج اللازم لمرضى السرطان الأمر الذي سيسهم في إنقاذ حياتهم وتوفير أفضل رعاية طبية لهم.





والتقى الربيعة في العاصمة عّمان ، ممثل برنامج الغذاء العالمي لدول الخليج عبدالمجيد يحي، والممثل والمدير القطُري للبرنامج في الأردن البيرتو مانديس، والمدير القُطري لمكتب برنامج الغذاء العالمي في اليمن ريتشارد راغان، وذلك في إطار زيارته للأردن .

واستعرض الدكتور الربيعة خلال اللقاء المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المركز للدول المنكوبة والمحتاجة حول العالم التي بلغت 1.919 مشروعًا في 79 دولة وبالأخص اليمن.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز المستجدات في المشاريع المشتركة بين المركز والبرنامج في الأقاليم التي تقع تحت إدارتهم للقضاء على الجوع وضمان وصول جميع المساعدات الغذائية والتغذوية للمحتاجين أينما كانوا.

