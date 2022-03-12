مصر تدشن أول مركز بحثي في لتحسين جودة الأدوية المصنعة

أعلنت هيئة الدواء المصرية اليوم السبت عن تدشين أول مركز بحثي علمي لتحسين جودة الأدوية المصنعة محليا من خلال تقييم واعتماد المواد المرجعية المستخدمة في عمليات التحليل الدوائي.

وقال نائب رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور مدحت الغباشي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية اليوم إن الهيئة ستقوم باعتماد مركز نواة العلمي لتقييم جودة المواد الخام للأدوية قبل تصنيعها بما يضمن أن الأدوية المتداولة محليا ذات كفاءة عالية ومصنعة وفقا للمعايير المصرية والدولية.

وأشار إلى أن فعاليات تسليم شهادة الاعتماد ستقام يوم الثلاثاء المقبل بحضور ممثلي صناعة الدواء من الشركات الوطنية والدولية.

بدوره أعرب الرئيس التنفيذي لمركز نواة العلمي عمر شكري صقر عن سعادته بهذا الاعتماد الذي اعتبره خطوة مهمة وكبيرة لصناعة الدواء في مصر التي تشهد طفرة نوعية .

وقال صقر إن مركز نواة العلمي هو أكبر مركز بحثي مصري في مجال العلوم الطبية والطبيعية ويتميز بتقديم خدماته البحثية عبر منصة إلكترونية خاصة ، ويعد أحد المؤسسات الرائدة في المجال العلمي في مصر حيث تشمل خدماته العلمية 11 تخصصاً مختلفاً.

وأشار إلى قيام المركز بتحليل أكثر من 200 ألف عينة من 12 دولة غير مصر ، وحصد مجموعة كبيرة من جوائز التميز المحلية والعالمية، أبرزها وآخرها جائزة الملياردير الصيني "جاك ما" لرواد الأعمال الأفارقة في2019 .