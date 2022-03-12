واشنطن تتعهد بتجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا

فيما دخلت العمليات العسكرية الروسية يومها الـ16، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس بتجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا، لأنها ستؤدي - على حد قوله - إلى حرب عالمية ثالثة.وقال بايدن في كلمة في البيت الأبيض: "لن نخوض حربا ضد روسيا في أوكرانيا".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس: "إنه تم إحراز بعض التقدم في محادثات موسكو مع كييف"، في الوقت الذي قال فيه الكرملين: "إن الصراع في أوكرانيا سينتهي عندما يتخذ الغرب إجراءات لمعالجة مخاوف روسيا".وأضاف بوتين، في اجتماع مع رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، أن "العقوبات الغربية لن تعرقل التقدم الروسي وأن روسيا ستخرج من الأزمة أقوى". ثم ذكر أن المحادثات مع أوكرانيا تتواصل "عمليا على أساس يومي". وأضاف "هناك بعض التحولات الإيجابية كما أخبرني مفاوضونا".والتقى سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي دميترو كوليبا نظيره الأوكراني في تركيا أمس الأول، في أول محادثات رفيعة المستوى بين الدولتين منذ بدء الصراع. لكن لم يتم إحراز تقدم.وأثارت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا مخاوف من حدوث مواجهة أوسع نطاقا بين روسيا والولايات المتحدة.ويقول عملاء للمخابرات الأمريكية: "إن روسيا فوجئت بالقوة التي أبدتها المقاومة الأوكرانية وبصرامة العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب".ولم يظهر حتى الآن ما يشير إلى تغيير روسيا موقفها.وقال لوكاشينكو لبوتين: "إننا من أجيال حقبة الاتحاد السوفياتي التي تحملت العقوبات، وإن الاتحاد السوفياتي أحرز تقدما جيدا".وقال له بوتين: "أنت على حق. كان الاتحاد السوفياتي يعيش تحت العقوبات طوال الوقت، لكنه تقدم وحقق إنجازات هائلة".وأعلنت الإدارة الداخلية لولاية برلين، أمس، أنها طلبت مساعدة إدارية من وزارة الدفاع الألمانية وطلبت من الجيش الألماني "بوندسفير" دعمها في استقبال اللاجئين المتقدمين إليها.وأكد المتحدث باسم قيادة المهام الإقليمية أن قيادة الولاية طلبت المساعدة الإدارية، مبينا أن الطلب يتم فحصه حاليا.ويصل إلى برلين آلاف اللاجئين نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، ويتوقع مجلس شيوخ الولاية وصول نحو 15 ألف شخص في الأيام القليلة المقبلة.وكانت فرانسيسكا جيفي عمدة برلين الحالية أعلنت بالفعل الطلب الرسمي للمساعدة الإدارية مساء الأربعاء الماضي بعد جلسة خاصة لمجلس شيوخ الولاية.وقالت إيريس شبرينجر مسؤولة الداخلية في الولاية: "إن برلين الآن في حالة طوارئ".وذكرت أن هناك حاجة إلى نحو 40 مساعدا. وقوبل طلب المساعدة ببعض الانتقادات.وكتبت ماري - أجنيس شتراك - تسيمرمان عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الحر ورئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني "بوندستاج" على سبيل المثال قائلة على موقع تويتر أمس الأول: "يجب أن ينتهي هذا أخيرا، فالجيش الألماني ليس هيئة خيرية موسعة".وأضافت أن "هناك الآن حاجة إلى الجيش الألماني للقيام بمهامه الأساسية".وواصلت القول: "لا يجب أن تخرج برلين من شعورها بالراحة والاستجمام، فمثل هذا الأمر تختص به مثلا هيئة مدنية تسمى الحماية من الكوارث".وقال يفجيني ينين نائب وزير الداخلية الأوكراني في مقابلة تلفزيونية أمس: "إن روسيا تحاول بكل السبل جر روسيا البيضاء إلى الحرب".وأضاف ينين "نعلم أيضا أن حكومة روسيا البيضاء تفعل كل ما في وسعها لتفادي الانضمام إلى الحرب".وتستخدم موسكو أراضي جارتها نقطة انطلاق للقوات الروسية والصواريخ والطائرات خلال الحرب، لكن قوات روسيا البيضاء لم تشارك في الحرب بشكل مباشر.وحث الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال معه أمس، على التحدث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وأفاد مكتب نينيستو الإعلامي في بيان بأن الرئيس الفنلندي "أثار مرة أخرى استعداد الرئيس زيلينسكي للتحدث مباشرة مع الرئيس بوتين".وخلال الاتصال الذي استمر ساعة، شدد نينيستو على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري وتأمين إخلاء آمن للمدنيين عبر الممرات الإنسانية.وجاء اتصال هلسنكي بالكرملين بعد ساعات من اتصاله بزيلينسكي للبحث في الأزمة الإنسانية التي سببتها العمليات العسكرية الروسية.ولطالما كان نينيستو مدافعا قويا عن الحفاظ على الحوار مع بوتين، فيما تتشارك فنلندا وروسيا حدودا طولها 1340 كيلومترا، وهي أطول حدود لدولة في الاتحاد الأوروبي مع روسيا.ورفض بوتين حتى الآن دعوات زيلينسكي ليتحدثا معا منذ بداية الأزمة في 24 شباط (فبراير).وقال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي: "إن بوتين لا يعارض الاجتماع مع زيلينسكي"، مضيفا أن "مفاوضي الدولتين يجب أن يضعوا أرضية مشتركة من خلال إجراء محادثات في بيلاروس".وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، "إن رد الاتحاد الأوروبي على محاولة أوكرانيا تسريع عملية انضمامها إلى التكتل هو (لا)".وقال ماكرون في قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي المنعقدة في مدينة فرساي الفرنسية: "يمكنني تفهم رد الفعل العاطفي والتوقعات هناك".وأضاف "أعلن المجلس الأوروبي أمس الأول، رسالة قوية وواضحة للغاية حول مصير أوكرانيا في أوروبا. هل يمكننا اتخاذ تدابير استثنائية لدولة ما في حالة حرب، دون احترام لمعايير الانضمام تلك؟ الإجابة لا".