«الصحة»: المملكة طبقت أفضل البروتوكولات العالمية الوقائية لمكافحة كورونا

في الوقت الذي تسجل المملكة تراجعا في منحنى إصابات كورونا، أكدت وزارة الصحة أن أفضل البروتوكولات العالمية الوقائية لجائحة كورونا تم تطبيقها في المملكة.وسجلت الوزارة 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، التي تعد الأقل منذ بداية العام، حيث بلغ إجمالي الإصابات في المملكة 748489 إصابة.وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات التعافي ارتفع إلى 730036 حالة بشفاء 375 حالة جديدة.وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 9015 وفاة.وشهد عدد الحالات الحرجة في العناية المركزة تراجعا ملحوظا.ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا، حفاظا على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار الفيروس.