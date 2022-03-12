اتهامات باحتكار خدمات الدعاية تلاحق «ميتا» و«جوجل» في الاتحاد الأوروبي

تواجه شركتا "ميتا بلاتفورمز" و"ألفابيت" الأمريكيتان للتكنولوجيا تحقيق مكافحة احتكار في الاتحاد الأوروبي بشأن احتمال التواطؤ معا فيما يتعلق بطريقة إدارة خدمات الدعاية عبر شبكة الإنترنت.

وأعربت المفوضية الأوروبية عن مخاوفها من أن إبرام اتفاق بين شركة ميتا "فيسبوك سابقا" و"ألفابيت"، الشركة الأم لشركة جوجل، يمكن أن يطيح بالمنافسين إلى خارج السوق.

وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء بأن محققي مكافحة الاحتكار في أنحاء العالم يحاولون سبر أغوار تقنيات الدعاية على الإنترنت، حيث تقوم شركة جوجل باحتساب مساحات الدعاية على الشبكة الدولية وأسعارها آليا، وعرضها على الجهات العارضة والناشرين.

وتخضع "جوجل" بالفعل لتحقيق في الاتحاد الأوروبي بشأن تقنيات الدعاية الخاصة بها، التي تمثل عنصرا أساسيا في نموذج الأعمال الخاص بالشركة الأمريكية العملاقة.

ونقلت "بلومبيرج" عن مارجريث فيستاجر، مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي، قولها إن "كثيرا من الناشرين يعتمدون على الدعاية عبر الإنترنت لتمويل المحتوى الإلكتروني الذي يقدمونه للمستهلكين"، مضيفة أنه إذا ما تأكدت صحة مخاوف الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك يعني "تقييد وعرقلة المنافسة في أسواق الدعاية الإلكترونية المركزة بالفعل، على نحو يضر بتكنولوجيات الدعاية المنافسة والناشرين وفي نهاية المطاف بالمستهلكين".

وفي سياق متصل بشركات التكنولوجيا، أعلن "فيسبوك"، أنه قرر استثناء الخطاب المناهض للروس في أوكرانيا من قواعده المتعلقة بحظر أي محتوى على الموقع يدعو إلى العنف والبغض، مشيرا إلى أنه لن يحذف بالتالي المنشورات المعادية لجيش روسيا وقادتها.

وقال آندي ستون المسؤول عن الاتصالات في "ميتا"، الشركة الأم لـ"فيسبوك"، في بيان إنه "بسبب التدخل الروسي في أوكرانيا، فقد سمحنا مؤقتا بأشكال من التعبير السياسي تنتهك في العادة قواعدنا المتعلقة بالخطاب العنيف مثل الموت للغزاة الروس".

وأضاف أن "فيسبوك" لن يسمح بالمقابل "بأي دعوات ذات مصداقية للعنف ضد المدنيين الروس".

وأصدرت "ميتا" بيانها بعدما قالت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن رسائل عبر البريد الإلكتروني تبادلها مديرو المحتويات في عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إن تحديث هذه القواعد ينطبق على كل من أرمينيا، أذربيجان، إستونيا، جورجيا، المجر، لاتفيا، ليتوانيا، بولندا، رومانيا، روسيا، سلوفاكيا، وأوكرانيا.

والأسبوع الماضي حظرت روسيا "فيسبوك" على أراضيها ردا على قرار المجموعة الكاليفورنية فرض حظر في أوروبا على وسائل إعلام مقربة من الكرملين، بينها خصوصا قناة "آر تي" وموقع "سبوتنيك".

وبهذا الحظر انضمت روسيا إلى نادي الدول التي تحظر أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم، الذي كانت عضويته حتى ذلك اليوم حكرا على الصين وكوريا الشمالية لا غير.