ثاني مكسب أسبوعي للذهب رغم مخاوف التضخم ورفع الفائدة الأمريكية

انخفض الذهب أمس مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على خلفية بيانات أشارت لارتفاع كبير في التضخم، لكن الأسعار حققت ثاني مكاسبها الأسبوعية على التوالي بعد عدم إحراز أي تقدم في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1984.91 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 06:15 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1989.20 دولار.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في "إس.بي.آي أست مانجمنت"، "تتجه التعاملات إلى حد كبير لأن تكون مدفوعة بالحرب مرة أخرى، لكن ما سيؤثر في المعنويات إذا لم يكن هناك أي تصعيد على صعيد الحرب هو لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، التي ستكون أكثر تشددا بعض الشيء مما تعتقد الأسواق حاليا".

والذهب شديد التأثر برفع أسعار الفائدة الأمريكية، إذ يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2933.67 دولار للأوقية. وسجل المعدن مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 3440.76 دولار بدعم مخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتجيه.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 في المائة إلى 25.64 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين 0.7 في المائة إلى 1061.23 دولار، ويتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ تشرين الثاني (نوفمبر).