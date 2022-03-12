التضخم والأزمة الأوكرانية يهددان النمو البريطاني .. الأسر ستشعر بالضرر

بعد انتعاش قياسي في 2021، أصبح الاقتصاد ومستويات المعيشة بين الأسر في المملكة المتحدة مهددين بسبب الحرب في أوكرانيا التي تغذي التضخم المتصاعد مع تعرض وزير المال ريشي سوناك لضغوط لكي يتحرك.

وبحسب "الفرنسية"، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في كانون الثاني (يناير) 0.8 في المائة بعد انخفاض 0.2 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) بسبب تفشي المتحورة أوميكرون والقيود الصحية، حسبما أفاد أمس مكتب الإحصاءات الوطني.

وأدت عودة الزبائن إلى المتاجر والمطاعم إلى انتعاش الحركة، لكن رغم الأداء الأفضل من المتوقع، يرجح الاقتصاديون أن تشهد البلاد تباطؤا في النمو بسبب ارتفاع الأسعار، الذي سيلقي بثقله على الطلب.

وقال ريشي سوناك في بيان "نعلم أن تدخل روسيا عسكريا في أوكرانيا يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي مهم وسنستمر في مراقبة تأثيره في المملكة المتحدة".

ولكنه شدد على أنه "من الضروري أن نكون إلى جانب الشعب الأوكراني للدفاع عن قيمنا المشتركة للحرية والديمقراطية".

وكان سوناك قد أعلن في مطلع شباط (فبراير) مساعدات بقيمة تسعة مليارات جنيه استرليني لمساعدة الأكثر حاجة إلى دفع فواتير الطاقة المستمرة في الارتفاع، لكن قد يبدو ذلك غير كاف.

ويتفق المحللون على أن التضخم سيتجاوز بسهولة أحدث تقديرات بنك إنجلترا، الذي توقع ذروة 7.25 في المائة في نيسان (أبريل).

وقد يصل مستوى التضخم إلى 8.7 في المائة، حسبما يفيد مركز البحوث الاقتصادية والأعمال "سي أيه بي آر"، ما قد يخفض مستوى معيشة البريطانيين بشكل كبير هذا العام بمعدل 2553 جنيها استرلينيا "أكثر من 3000 يورو" للأسرة الواحدة.

وبحسب معهد الدراسات المالية "آي إف إس"، يواجه وزير المال، الذي يدعو إلى التقليدية في الموازنة بعد الإنفاق الكبير الذي تسببت فيه الأزمة الصحية، معضلة بين إنفاق واقتراض مليارات إضافية أو ترك الأسر تواجه صدمة على دخلها هي ربما الأكبر منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي.

وسيلقي سوناك في 23 آذار (مارس) "خطاب الربيع"، وهو نوع من العرض الصغير لموازنة الدولة أمام البرلمان.

ويعد كبير الاقتصاديين في "كابيتال إيكونوميكس" بول ديلز أن الحكومة قادرة على تحمل مزيد من الاقتراض لتخفيف الضربة على القوة الشرائية للأسر، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة، التي تنتج الهيدروكربونات أقل اعتمادا على منتجات الطاقة من روسيا، مقارنة بباقي دول أوروبا. لكنه يرى أن الأسر ستشعر فورا، بعد خطوة مماثلة، بـ"الضرر الذي يلحق بالدخل الحقيقي المتوفر للأسر" بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والزيادات الضريبية المقرر حصولها في نيسان (أبريل).

وتعد الخبيرة الاقتصادية في شركة "كي بي إم جي" يائيل سلفين أن "دينامية النمو سيعرقلها ربما النزاع في أوكرانيا، مع أسعار مواد أولية مرتفعة أكثر ومتقلبة أكثر وشح في المواد الأساسية، التي تؤثر في الإنتاج، التي تؤدي إلى ازدياد التضخم".

وقد يتراجع النمو إلى 3.3 في المائة هذا العام و0.8 في المائة العام المقبل بحسب قولها، ما يشكل ضربة للاقتصاد البريطاني، الذي وصل النمو فيه إلى 7.5 في المائة في 2021 (أقوى زيادة مسجلة بين اقتصادات دول مجموعة السبع) بعد انكماش تاريخي بـ9.4 في المائة قبل عام بسبب جائحة كوفيد - 19 "أقوى تراجع مسجل بين اقتصادات دول مجموعة السبع".

لكن مركز البحوث الاقتصادية والأعمال "سي أيه بي آر" متشائم أكثر، وعد أن "ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الاستهلاك والتصدير بسبب العقوبات على روسيا" قد يؤديان إلى تراجع النمو إلى 1.9 في المائة هذا العام وإلى صفر في العام المقبل.

ورفع مصرف إنجلترا أسعار الفائدة مرتين منذ نهاية 2021 في محاولة لتهدئة التضخم، ويتوقع الاقتصاديون رؤيته يتحرك مرة أخرى الأسبوع المقبل.

واتسع عجز الميزان التجاري في بريطانيا خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي على نحو غير مسبوق خلال 26 عاما، مع تراجع الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، في ظل زيادة الإجراءات الروتينية، التي أعقبت خروج بريطانيا من عضوية التكتل.