تداعيات الحرب تطول الاقتصاد الأمريكي .. «جولدمان ساكس» يتوقع ركودا العام المقبل

خفضت مجموعة جولدمان ساكس للخدمات المالية توقعاتها لمعدلات نمو الاقتصاد الأمريكي لعام 2022 بسبب تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والحرب في أوكرانيا.

وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء بأن خبراء الاقتصاد في جولدمان ساكس خفضوا توقعاتهم لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي من 2 في المائة إلى 1.75 في المائة، على أساس مقارنة الربع الأخير من العام الماضي بالربع الأخير من العام الجاري.

وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء بأن جولدمان ساكس حذرت من مخاطر أن يدخل الاقتصاد الأمريكي مرحلة ركود خلال العام المقبل.

ويأتي هذا التراجع في توقعات جولدمان ساكس في الوقت، الذي ارتفعت فيه أسعار المستهلك في أمريكا الشهر الماضي إلى معدلات غير مسبوقة خلال 40 عاما، في ظل ارتفاع أسعار البنزين والغذاء وتكاليف السكن.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم بالولايات المتحدة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة بسبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وكانت أسعار السلع الاستهلاكية قد واصلت ارتفاعها في شباط (فبراير) في الولايات المتحدة، حيث بلغت نسبة التضخم مستوى قياسيا جديدا، هو الأعلى منذ 1982.

وبلغت نسبة التضخم 7.9 في المائة على أساس سنوي، وهي الأعلى منذ كانون الثاني (يناير) 1982، بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك، الذي نشرته وزارة العمل أمس الأول.

وعلى أساس شهري، يتسارع ارتفاع الأسعار، كما كان متوقعا، إلى 0.8 في المائة في مقابل 0.6 في المائة في كانون الثاني (يناير). وتمثل أسعار الوقود ثلث هذا التسارع، وقد ارتفعت 6.6 في المائة، مقارنة بكانون الثاني (يناير).

والمنتجات الأخرى، التي ارتفعت أسعارها الشهر الماضي هي المواد الغذائية "1.0 في المائة"، خصوصا في المتاجر "1.4 في المائة"، فيما كانت زيادة الأسعار في المطاعم أكثر اعتدالا "0.4 في المائة".

في المقابل، سجلت أسعار السيارات المستعملة، التي ارتفعت 41.2 في المائة منذ شباط (فبراير) 2021، تراجعا طفيفا "0.2 في المائة" هذا الشهر، للمرة الأولى منذ أيلول (سبتمبر).

على المدى القصير، يفترض أن يستمر ارتفاع أسعار الوقود في آذار (مارس)، ولا تزال مشكلات الإمدادات العالمية قائمة ويتوقع أن تستمر أشهرا.

وجعل البيت الأبيض من مكافحة التضخم إحدى أولوياته، ولا سيما من خلال زيادة إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وهي قطع يؤدي نقصها في كل أنحاء العالم إلى تباطؤ حاد في صناعة السيارات.

إلى ذلك، أقر الكونجرس الأمريكي مساء الخميس الميزانية الفيدرالية الجديدة، ومن ضمنها خصوصا تمويل ضخم تناهز قيمته 14 مليار دولار سيخصص للأزمة الأوكرانية ومساعدة كييف على التصدي للغزو الروسي وتداعياته.

والنص، الذي يلحظ شقا اقتصاديا وآخر إنسانيا إضافة إلى أموال ستخصص لتزويد كييف بأسلحة وذخيرة، أقره مجلس الشيوخ بأغلبية من كلا الحزبين، وذلك غداة إقراره في مجلس النواب.

وبخروجه من الكونجرس سيحال مشروع قانون الموازنة إلى الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه ونشره قانونا نافذا.

وبحسب "الفرنسية"، يفترض بالأموال المرصودة في الميزانية للأزمة الأوكرانية أن تتيح لكييف حماية الشبكة الكهربائية في البلاد والتصدي للهجمات السيبرانية والاستحواذ على أسلحة دفاعية. كما تلحظ هذه الحزمة المالية الضخمة مبلغ 2.6 مليار دولار للمساعدات الإنسانية وأكثر من مليار دولار لدعم اللاجئين الأوكرانيين، الذين فروا من بلدهم بسبب الحرب.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر إن هذه الحزمة "سؤمن أغذية وأدوية وملاجئ ودعما لأكثر من مليوني لاجئ وموارد للاقتصاد الأوكراني المدمر".

وأضاف أن هذا التمويل "سيتيح أيضا نقل أسلحة مثل جافلين وستينغر وسيطمئن حلف شمال الأطلسي ويعززه".