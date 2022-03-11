الأرجنتين تعيد جدولة قروض من صندوق النقد الدولي بـ 45 مليار دولار 

وافق نواب البرلمان الأرجنتيني اليوم على إبرام اتفاقية قرض جديدة لإعادة هيكلة ديون مستحقة لصندوق النقد الدولي، وذلك بعد جلسة ماراثونية ووسط احتجاجات عنيفة خارج مبنى البرلمان.

وحصلت اتفاقية القرض على موافقة 202 نائبا في مجلس النواب، في حين عارضها 37 نائبا وامتنع 13 عن التصويت. وأيد العديد من نواب المعارضة الأرجنتينية هذا الإجراء.

وكان المتظاهرون قد اشتبكوا بشكل عنيف مع الشرطة خلال جلسة المناقشة.

وأضرموا النيران في الحواجز والمتاريس وألقوا الأحجار والمواد الملتهبة على قوات الشرطة التي ردت بإطلاق وابل من الرصاص المطاطي على تلك الحشود.

وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى إعادة جدولة قروض بقيمة 45 مليار دولار.

وهي تحل محل اتفاق 2018 الذي كان من الممكن أن يسقط معظم الديون المستحقة عن الأرجنتين هذا العام والعام المقبل. ونظرا لتباطؤ الاقتصاد الأرجنتيني الحالي وارتفاع معدلات التضخم، سادت مخاوف من أن تؤدي جداول السداد هذه إلى التخلف عن السداد.

ومن المقرر أن تبدأ الأرجنتين فى السداد اعتبارا من عام 2026.

ويخشى معارضو الاتفاق من أن يضغط الصندوق على الحكومة لتنفيذ تدابير تقشفية مثل خفض دعم الطاقة، مقابل منح مهلة إضافية للسداد.