الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على ارتفاع في ختام أسبوع متقلب

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت في بداية التعامل اليوم بعد أن أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تحولات إيجابية معينة في المحادثات مع أوكرانيا في نهاية أسبوع عصفت به التوترات الجيوسياسية والخوف من التضخم.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 105.65 نقطة أو 0.32 في المائة عند بدء التعاملات إلى 33279.72 نقطة.

ووفقا لرويترز ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الفتح 19.98 نقطة أو 0.47 في المائة إلى 4279.50 نقطة في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 99.81 نقطة أو 0.76 في المائة إلى 13229.77 نقطة.