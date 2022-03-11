وزير النقل: الإعلان عن فرص استثمارية في خدمات نقل الركاب بين المدن قريبا

قال المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية إنه سيتم الإعلان في وقت قريب عن فرص استثمارية في مجال خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن السعودية، موجها الدعوة للمستثمرين للمشاركة في تلك الفرص.جاء ذلك على هامش لقاء توقيعه لمذكرتي تفاهم مع وزير النقل الفرنسي جان بابتيست دجباري، في القطاع السككي، والنقل والابتكار في منظومة النقل والخدمات اللوجستية.والتقى وزير النقل والخدمات اللوجستية بجمهورية فرنسا كبار المسؤولين في القطاعات الحكومية ورؤساء الشركات المتخصصة في مجال النقل والخدمات اللوجستية وفق بيان نشرته الوزارة أمس.وأكد الجاسر خلال اللقاء أهمية التعاون المشترك بين الدولتين، وفرص الاستثمار الواعدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، موجها الدعوة للمشاركة في الفرص الاستثمارية التي سيتم الإعلان عنها.واستعرض الجاسر المبادرات والخطط الطموحة للمملكة نحو مستقبل قطاع النقل، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.وقام وزير النقل بزيارة ميدانية لمشروع Grand Paris Express، الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى قارة أوروبا، حيث تتوافر بالمشروع أربعة خطوط مترو و68 محطة بطول 200 كم، ويتوقع أن يخدم هذا المشروع مليوني مسافر. وتأتي زيارة الجاسر لجمهورية فرنسا، لتطوير التعاون بين الدولتين في ضوء ما تمتلكه فرنسا من منظومة نقل متقدمة، وبنية تحتية متينة في مختلف أنماط النقل، إلى جانب تجربتها في القطارات الهيدروجينية وإنتاج المركبات الهيدروجينية، إضافة إلى برامجها في إعادة تدوير المركبات الكهربائية، والمبادرات التي قامت بها في مجال الموانئ الذكية، واختبارات تقنية الهايبرلوب، وتقدمها في مجال النقل ذاتي القيادة والبنية التحتية الذكية.ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة تهدف من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة، ودعم التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة.