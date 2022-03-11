أسعار النفط تستعيد مكاسبها بفعل غياب الاستقرار وتنامي مخاوف الحرب الراهنة

ارتفعت أسعار النفط الخام أمس بعد تراجعات حادة بلغت 17 في المائة الأربعاء، في ظل توقعات باستمرار زيادة الأسعار ما دام الاستقرار غائبا والمخاوف متنامية بسبب الحرب الراهنة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال لـ"الاقتصادية" محللون نفطيون إن تحالف "أوبك+" على قناعة تامة بأن أساسيات السوق متوازنة بشكل جيد، وأن ارتفاع الأسعار نتيجة العوامل الجيوسياسية التي لا دخل للمجموعة بها.

وأكدوا أن الحظر الأمريكي لواردات الطاقة الروسية تسبب في اشتعال الأسعار الأمر الذي يزيد العبء على شركات النفط في الولايات المتحدة.

وأوضح مفيد ماندرا نائب رئيس شركة "إل إم إف" النمساوية للطاقة أن تحالف "أوبك+" يتمسك بالزيادات التدريجية الشهرية، نظرا لقناعته التامة بأن أساسيات العرض والطلب متوازنة بشكل جيد وأن الطفرات التي شهدتها الأسعار تعود بالكامل إلى العوامل الجيوسياسية بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا وهي عوامل خارجة عن سيطرة التحالف وهو ما جعل الأمين العام لأوبك محمد باركيندو يؤكد أن المجموعة تخطط "لمواصلة المسار" فيما يتعلق بسياستها الإنتاجية.

من جانبه، قال أندرو موريس مدير شركة "بويري" الدولية للاستشارات إن بعض منتجي "أوبك+" غير قادرين على زيادة الإنتاج بسبب صعوبات الاستثمارات والأزمات الاقتصادية التي تسببت فيها الجائحة، مبينا أن المجموعة تلتزم بالعمل الجماعي وبالتوافق في كل قرارتها وتحرص على استمرار الشراكة والتعاون مع دول خارج أوبك وعلى رأسها روسيا.

وأشار إلى أن موقف العراق أيضا يتوافق مع موقفي كل من السعودية والإمارات بأن السوق مزود بشكل جيد وأن طفرة الأسعار ستستمر ما دام الاستقرار غائبا والمخاوف متنامية بسبب الصراع الراهن، معتبرين أن الزيادة الشهرية المخطط لها في الإنتاج مناسبة وكافية لاحتياجات السوق ويمكنها أن تغطي أي نقص في إمدادات النفط.

من ناحيته، قال أندريه جروسي مدير شركة "إم إم أيه سي" الألمانية إن أسعار النفط ربما تكون قد أنهت مسيرة المكاسب الحادة المتلاحقة في ضوء التفاؤل بنجاح المحادثات الروسية - الأكرانية، إضافة إلى إعلان اليابان البدء في إطلاق ما مجموعه 7.5 مليون برميل من النفط من احتياطيات النفط المملوكة للقطاع الخاص كجزء من مساهمتها في الإفراج المنسق لوكالة الطاقة الدولية عن إجمالي 60 مليون برميل.

وأضاف أن حظر الولايات المتحدة لاستيراد النفط الروسي تسبب في اشتعال الأسعار وأضاف المزيد من الأعباء على قطاع الطاقة الأمريكي خاصة مع تأكيدات بيانات أمريكية صعوبة انتعاش الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري إلى مستويات ما قبل الجائحة قبل حلول العام المقبل 2023 وهو ما أدى إلى تفاقم ارتفاع أسعار الوقود في البلاد.

بدروها، ذكرت ويني أكيللو المحللة الأمريكية في شركة "أفريكان إنجنيرينج" الدولية أن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا جعل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي يسارعان إلى البحث عن البدائل وتنشيط برامج تحول الطاقة وسرعة إصلاح أنظمة إمدادات الطاقة، مبينة أن الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على خطة جديدة لخفض الاعتماد على الغاز الروسي بأكثر من الثلثين خلال الأشهر التسعة المقبلة.

وأشارت إلى التزام ألمانيا بضخ 200 مليار يورو لتحقيق هدفها المتمثل في توفير طاقة متجددة بنسبة 100 في المائة في الأعوام العشرة المقبلة ولكن يبقى التحدي الأكبر هو تأمين احتياجات التدفئة في أوروبا في الشتاء المقبل إذا استمر الصراع مع روسيا وتم المضي قدما في خفض الواردات من النفط والغاز خاصة مع إعلان روسيا عن تنفيذ عقوبات من جانبها على تصدير الغاز إلى السوق الأوروبية.

وفيما يخص الأسعار، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة دولارات إلى 117.14 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي أربعة دولارات إلى 112.70 دولار للبرميل خلال التعاملات أمس.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد تراجعت بأكثر من 17 في المائة خلال جلسة أمس الأول قبل أن تنخفض 16.84 دولار أي ما يوازي 13.2 في المائة لتبلغ عند التسوية 111.14 دولار للبرميل وهو أسوأ انخفاض لها في يوم واحد منذ 21 نيسان (أبريل) 2020. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة 15.44 دولار أو 12.5 في المائة عند 108.70 دولار للبرميل، وهو أسوأ يوم لها أيضا منذ تشرين الثاني (نوفمبر).

من جانب آخر، ارتفعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 128.46 دولار للبرميل الأربعاء مقابل 127.93 دولار للبرميل في اليوم السابق.

وذكر التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس أن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة حقق ثالث ارتفاع له على التوالي وأن السلة كسبت نحو 16 دولارا مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 112.2 دولار للبرميل.