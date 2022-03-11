الأسهم السعودية تبتعد عن أعلى مستوياتها منذ منتصف 2006 .. والسيولة عند 8.8 مليار ريال

تراجعت الأسهم السعودية 54 نقطة بنحو 0.43 في المائة لتغلق عند 12684 نقطة مبتعدة عن أعلى مستوياتها منذ منتصف 2006، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية عشر نقاط بنحو 0.6 في المائة ليغلق عند 1792 نقطة. وأثناء الجلسة تداولت السوق بين المنطقة الحمراء والخضراء، ما بين فقد للمكاسب المحققة أثناء الجلسة وتعويض جزء من الخسائر، لتظهر حالة من الحيرة والتردد في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين، وعدم استقرار أداء الأسواق العالمية والسلع، وعدم ظهور معظم النتائج المالية للشركات مع قرب انتهاء الربع الأول، وأشير في التحليل السابق إلى مستويات الدعم 12680 نقطة، وجاء الإغلاق بفارق أربع نقاط محافظا على الدعم، ما يبقي فرص عودة النشاط الشرائي، الذي إن لم يحدث ستواصل السوق تراجعها حتى 12546- 12440 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 12734 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 12641 نقطة فاقدا 0.76 في المائة، بينما الأعلى عند 12791 نقطة رابحا 0.42 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 12684 نقطة فاقدا 54 نقطة بنحو 0.43 في المائة. وتراجعت السيولة 11 في المائة بنحو 1.1 مليار ريال لتصل إلى 8.8 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو 26 مليون سهم لتصل إلى 203 ملايين سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 11 في المائة بنحو 45 ألف صفقة لتصل إلى 368 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنحو 2 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنحو 1.9 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنحو 1 في المائة، بينما تصدر المتراجعة "الطاقة" بنحو 4.5 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنحو 1.1 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنحو 1 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 23 في المائة بقيمة ملياري ريال، يليه "الطاقة" بنحو 19 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 16 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أنعام القابضة" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 79.60 ريال، يليه سهم "الجوف" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 57.80 ريال، وحل ثالثا سهم "أسواق المزرعة" بنحو 3.4 في المائة ليغلق عند 28.70 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الكيميائية" بنحو 5.1 في المائة ليغلق عند 35 ريالا، يليه سهم "أرامكو السعودية" بنحو 5 في المائة ليغلق عند 41.10 ريال، وحل ثالثا سهم "المعذر ريت" بنحو 5 في المائة ليغلق عند 9.16 ريال. وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه سهم "الراجحي" بقيمة 657 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "معادن" بقيمة 362 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية