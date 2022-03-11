الحرب تربك خطط «المركزي الأوروبي» .. إبقاء الفائدة الصفرية وخفض أسرع لمشتريات السندات

ألقى التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا بظله على اجتماع عقده البنك المركزي الأوروبي أمس، حيث أقر خلاله نهجا أكثر ليونة في استراتيجيته النقدية، آخذا بصدمة التضخم والخطر على النمو.

وكانت تبعات الحرب في صلب مناقشات مجلس حكام المؤسسة المالية الأوروبية.

وبحسب "الفرنسية"، بلبلت هذه الأزمة الكبرى الرسالة التي أصدرها البنك المركزي الأوروبي في شباط (فبراير)، حين مهد لـلعودة إلى سياسته الطبيعية بعد عامين قدم خلالهما دعما كثيفا للاقتصاد بمواجهة وباء كوفيد - 19.

وقرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس عند صفر في المائة.

كما أعلن البنك المركزي أمس أن المجلس قرر تخفيض برنامج شراء السندات بشكل أسرع مما كان مخططا له وذلك في رد فعل على استمرار معدلات التضخم المرتفعة.

وأوضح البنك أن حجم الشراء لبرنامجه العام لشراء السندات "أيه بي بي" سيتم تخفيضه بعد زيادة مؤقتة ليصل مرة أخرى إلى 20 مليار يورو في نهاية حزيران (يونيو).

وأضاف البنك أن من الممكن إنهاء البرنامج تماما في الربع الثالث من 2022.

كان معدل التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ارتفع في شباط (فبراير) الماضي إلى 5.1 في المائة ليتجاوز علامة الـ5 في المائة مرة أخرى.

وارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في الشهر الماضي بنسبة 5.8 في المائة مقارنة بشباط (فبراير) من 2021.

ويسعى البنك المركزي الأوروبي إلى استقرار العملة المشتركة على المدى المتوسط من خلال وصول معدل التضخم إلى 2 في المائة، لأن ارتفاع معدلات التضخم يقلل من القوة الشرائية للمستهلكين.

وكان البنك قد واجه انتقادات بأنه يسهم في تأجيج التضخم بضخه أموالا رخيصة في السوق.

ومن المنتظر أن يضاعف البنك مشترياته من السندات في نيسان (أبريل) لتصل إلى 40 مليار يورو على أن تصل هذه القيمة إلى 30 مليار يورو في أيار (مايو) ثم إلى 20 مليار يورو في حزيران (يونيو).

وخفض البنك المركزي الأوروبي أمس بشكل حاد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو في 2022 في حين رفع كثيرا توقعاته لمعدل التضخم بسبب التداعيات الاقتصادية المنتظرة للحرب في أوكرانيا.

وقالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن هذه الحرب "سيكون لها تأثير كبير في النشاط الاقتصادي والتضخم، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، وتعطيل التجارة الدولية وضرب الثقة".

وأضافت أن المخاطر على الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو "زادت بشكل كبير" بسبب النزاع.

يتوقع خبراء البنك المركزي الأوروبي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7 في المائة هذا العام في مقابل 4.2 في المائة الواردة في أحدث التوقعات، في حين يتوقعون أن ارتفاع الأسعار سيصل إلى 5.1 في المائة في مقابل 3.2 في المائة التي كانت متوقعة حتى الآن.

وتابعت لاجارد "لا يزال من المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بقوة في 2022، لكن الوتيرة ستكون أبطأ مما كان متوقعا قبل بدء الحرب".

وقالت المؤسسة: إن التضخم لا يزال مدفوعا بأسعار الطاقة التي قفزت 31.7 في المائة في شباط (فبراير).

وأوضحت كريستين لاجارد، أن الطاقة "لا تزال السبب الرئيس لمعدل التضخم المرتفع ودفع الأسعار إلى الأعلى في عديد من القطاعات الأخرى".

هذه الأسعار التي عززها الطلب القوي في أعقاب الوباء ونقص الإمدادات، صارت مدفوعة الآن بالحرب في أوكرانيا، ولا سيما أن روسيا أحد موردي الطاقة الرئيسين للاتحاد الأوروبي.

لكن لاجارد أشارت إلى نقطة إيجابية، إذ إن النقص في المكونات والمواد الذي عانته الصناعة بسبب اضطراب سلاسل التوريد العالمية يظهر "بعض علامات التراجع".

وقرر البنك المركزي الأوروبي الخميس أيضا تسريع التقليص التدريجي لمشترياته من الديون مع التريث في رفع معدلات الفائدة.

سينتهي برنامج إعادة شراء السندات المالية العامة والخاصة، الذي يحمل اسم "التيسير الكمي"، بأسرع ما أعلن في البداية في وقت ترتفع الأسعار في منطقة اليورو. وقد كان البرنامج السلاح الرئيس للبنك المركزي الذي أطلقه عندما كان التضخم محدودا.

وسيصل صافي المشتريات الشهرية للديون الخاصة والعامة إلى 40 مليار يورو في نيسان (أبريل)، و30 مليار يورو في أيار (مايو) و20 مليار يورو في حزيران (يونيو)، وفق بيان للبنك.

وأضاف أن مجلس الإدارة "سيختتم صافي المشتريات في الربع الثالث" إذا "لم تتراجع" آفاق التضخم على المدى المتوسط.

أراد البنك المركزي الأوروبي سابقا خفض مشتريات الديون إلى 20 مليارا اعتبارا من تشرين الأول (أكتوبر) وإبقائها "طالما كان ذلك ضروريا".

وكما كان متوقعا، أعلنت المؤسسة أيضا أن البرنامج الطارئ بقيمة 1850 مليار يورو لشراء الديون الذي أطلق 2020 لمواجهة الركود الناجم عن جائحة كوفيد، سينتهي بعد آذار (مارس). وبالمثل، أبقت على معدلات الفائدة الرئيسة عند أدنى مستوياتها التاريخية، ولا سيما الجزء الضريبي السالب بقيمة 0.50 في المائة على السيولة المصرفية التي لم تصرف كقروض لتمويل الاقتصاد.

لكن البنك المركزي الأوروبي لم يعد يؤكد، على عكس ما فعله حتى الآن، أن وقف مشتريات الديون سيتبعه تلقائيا ارتفاع في معدلات الفائدة المديرية.

وأشار البنك إلى أن "أي تعديل لأسعار الفائدة المديرية للبنك المركزي الأوروبي سيحدث بعد مرور بعض الوقت على انتهاء صافي مشتريات مجلس الإدارة في إطار برنامج شراء الأصول وسيكون تدريجيا"، من دون أن يوضح الفترة الزمنية.

ويوضح الخبير كارستن بريجنسكي من بنك "آي إن جي" أنه نظرا لخطر التضخم المصحوب بالركود التضخمي ولعدم اليقين الكبير، فإن هذا القرار "يمنح البنك المركزي أقصى قدر من المرونة ويترك خيار رفع سعر الفائدة مفتوحا قبل نهاية العام".

وكان المحللون يتوقعون أن يعمد البنك الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا، في نهاية العام إلى زيادة معدلات فائدته الرئيسة التي لا تزال في أدنى مستوياتها التاريخية.

غير أن الحرب على أبواب أوروبا والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو ستنعكس على اقتصادات منطقة اليورو.

وأوضح الخبير الاقتصادي في شركة آي إن جي ING للخدمات المالية كارستن بجيسكي أن مخاطر حصول ركود تضخمي "ازدادت بشكل واضح".

ومع الزيادة الجديدة في تكلفة المواد الأولية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، رأى وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن أزمة الطاقة "مشابهة" للصدمة النفطية في 1973.

ولا شك أن التضخم شديد مع ترقب وصول سعر المحروقات إلى 2.20 يورو لليتر الواحد وزيادة أسعار المواد الغذائية، ومن المتوقع أن تنعكس على النشاط الاقتصادي، ولا سيما في ظل البلبلة المتواصلة في سلاسل الإمداد وتراجع الثقة. غير أن خبير الاقتصاد الكلي كارستن بجيسكي يرى في المقابل أن "لا أحد قادرا فعليا في الوقت الحاضر على تقدير التبعات الاقتصادية بالأرقام في منطقة اليورو". ودعا بعض حكام البنوك المركزية في منطقة اليورو أخيرا إلى "الحذر"، على غرار الإيطالي فابيو بانيتا العضو في مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي، فيما يؤكد آخرون وفي طليعتهم رئيس البنك المركزي الأوروبي يواكيم ناجل المتمسك بنهج الصرامة المالية، على وجوب "مراقبة" الجدول الزمني لتشديد شروط الإقراض.

وتدرس المفوضية الأوروبية تقديم قروض مدعمة ومنح محدودة للشركات، التي تأثرت سلبا بالحرب في أوكرانيا وما تلاها من عقوبات على روسيا.

وقالت مارجريت فيستاجر، المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة، أمس: إن الحرب "ستؤثر في اقتصاد الاتحاد الأوروبي الآن وفي الأشهر المقبلة".

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا ودولا أخرى فرضت عقوبات قاسية على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ويحاول رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في اجتماعه الذي بدأ أمس وينتهي اليوم في فرساي بفرنسا إرساء أسس أوروبا ذات سيادة أكبر بعد صدمة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا الذي كشف نقاط ضعفها.

وكشفت الحرب نقص القدرات العسكرية الأوروبية بعدما خفضت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد ميزانياتها بشكل كبير منذ انتهاء الحرب الباردة.

كما كشفت الاعتماد الهائل للاتحاد الأوروبي على الغاز المستورد من روسيا، ما يحد من قدرته على التحرك ضد موسكو. وحتى إذا تبنت حزمة غير مسبوقة من العقوبات، تواصل أوروبا تمويل روسيا عبر مشترياتها من الطاقة التي لا تستطيع الاستغناء عنها على الأمد القصير جدا.

ويهدد هذا الاعتماد اقتصادها الذي تسعى إلى تعزيزه بعدما واجه الصدمة التاريخية لوباء كوفيد - 19.

وقال الإليزيه: إن "هذه القمة هي قمة اليقظة الأوروبية، قمة السيادة الأوروبية".

ويرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يسعى من أجل إعادة انتخابه ويتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، في الأزمة الحالية تأكيدا لفرضيات يتحدث عنها منذ أعوام.

والتقى قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد في قصر فرساي أمس. وبدأ اجتماعهم بمناقشات حول الدفاع والطاقة قبل عشاء عمل حول أوكرانيا.

وسيخصص الجمعة لتعزيز النموذج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي قبل مؤتمر ختامي بعد الظهر.

وقال ألكسندر دي كرو، رئيس الوزراء البلجيكي، "هذه لحظة حاسمة بالنسبة لأوروبا .. تفقد بساطتها".

لن تفضي القمة إلى قرارات، بل يفترض أن تحدد توجهات سياسية ستطبق في الأشهر المقبلة.

ويفترض أن يؤكد مجددا انتماء أوكرانيا إلى الأسرة الأوروبية وإن كان مشروع انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي غير مطروح إلا على الأمد الطويل.

وتشير مسودة نتائج اللقاء إلى أن الدول الـ27 التي ستعيد التشديد على الدور المركزي لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ستؤكد رغبتها في استثمار "أكبر وأفضل في القدرات العسكرية"، وتشجيع التعاون الصناعي والمشتريات المشتركة، بينما يفترض أن تنشر استراتيجية دفاعية قبل نهاية الشهر الجاري.