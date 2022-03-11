البنك الدولي: السلع الزراعية تقفز 35 % .. تفاقم مخاوف الأمن الغذائي والركود

قالت كارمن راينهارت، كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي، "إن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا قد يفاقم مخاوف الأمن الغذائي القائمة في الشرق الأوسط وإفريقيا وركود اقتصادي في دول آسيوية، وقد يؤدي إلى تنامي الاضطرابات الاجتماعية".

وتستضيف ألمانيا اجتماعا عبر الإنترنت لوزراء زراعة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى اليوم لمناقشة تداعيات التدخل العسكري، وسط مخاوف متزايدة تتعلق باستقرار أسواق الغذاء.

وبحسب "رويترز"، ذكرت راينهارت "ستكون هناك تداعيات مهمة على الشرق الأوسط وإفريقيا وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى، على وجه التحديد التي تعاني بالفعل انعدام الأمن الغذائي".

ومن الممكن أن تؤدي الزيادات المفاجئة في أسعار الغذاء إلى اضطرابات اجتماعية مثلما حدث في 2007 - 2008 ثم مجددا في 2011، عندما ارتبطت أحداث في أكثر من 40 دولة بارتفاع أسعار الغذاء العالمية.

وذكر البنك الدولي أنه بعد أيام من بدء التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا زادت أسعار السلع الزراعية بالفعل 35 في المائة على أساس سنوي، ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع بسبب الحرب نظرا إلى أن روسيا وأوكرانيا من كبار مصدري القمح والذرة والشعير وزيت دوار الشمس.

وحذر البنك الدولي من أن التداعيات قد تكون قاسية على وجه الخصوص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تستورد دول مثل مصر ما يصل إلى 80 في المائة من احتياجاتها من القمح من أوكرانيا وروسيا. وموزمبيق أيضا مستورد كبير للقمح والزيت.

وقالت راينهارت: "إن دول آسيا الوسطى تواجه أيضا تحديات اقتصادية كبيرة نظرا إلى علاقاتها الاقتصادية والتجارية الوثيقة مع روسيا التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنزلق إلى الركود هذا العام بسبب العقوبات الغربية".

إلى ذلك، توقع محللون ارتفاع معدل التضخم في أستراليا خلال الشهر الجاري إلى 4.9 في المائة وهو أعلى مستوى له منذ 2012.

وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن معدل التضخم المتوقع - بحسب المسح الذي أجراه معهد ملبورن للدراسات الاقتصادية - يزيد عن معدل التضخم خلال الشهر الماضي بمقدار 0.3 نقطة مئوية، حيث كان المعدل 4.6 في المائة.

كان معدل التضخم في أستراليا خلال آذار (مارس) من العام الماضي 4.1 في المائة.

وفي إيطاليا، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء أمس، أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع خلال كانون الثاني (يناير) الماضي.

وبحسب "الألمانية"، ارتفعت أسعار المنتجين 32.9 في المائة على أساس سنوي في كانون الثاني (يناير) الماضي، مقارنة بـ22.8 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وارتفعت الأسعار في السوق المحلية 41.8 في المائة و10.5 في المائة في السوق الأجنبية.

وارتفعت أسعار المنتجين في منطقة اليورو 11.3 في المائة وخارج منطقة اليورو 10 في المائة.

وزادت أسعار المنتجين على أساس شهري إلى 9.7 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي مقارنة بـ1.1 في المائة في كانون الأول (ديسمبر).

أما اليابان، فأظهرت بيانات البنك المركزي الصادرة أمس ارتفاع أسعار المنتجين "الجملة" في اليابان خلال شباط (فبراير) الماضي 9.3 في المائة سنويا، وهو ما يتجاوز التوقعات التي كانت 8.7 في المائة، مقابل 8.9 في المائة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، وفقا للبيانات المعدلة في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى ارتفاعها 8.6 في المائة.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار الجملة خلال الشهر الماضي 0.8 في المائة، وهو ما يزيد أيضا عن التوقعات التي كانت 0.6 في المائة، لكنها زادت بمعدل الزيادة الشهرية في الشهر السابق نفسه.

وارتفعت أسعار الصادرات اليابانية خلال الشهر الماضي 0.9 في المائة شهريا و7.5 في المائة سنويا، في حين ارتفعت أسعار الواردات 1.7 في المائة شهريا وقفزت 25.7 في المائة سنويا خلال الشهر نفسه.

وفي التشيك، ارتفع معدل التضخم بنسبة أكبر من المتوقع خلال شباط (فبراير) الماضي، حيث زاد بأسرع وتيرة منذ 24 عاما.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن مكتب الإحصاء في براغ القول أمس: "إن أسعار المستهلكين ارتفعت إلى 11.1 في المائة مقارنة بالعام الماضي، حيث زادت بأسرع وتيرة منذ حزيران (يونيو) 1998".

وتجاوزت الأسعار توقعات محللي "بلومبيرج" بارتفاعها 10.4 في المائة.

وقال جيري روسنوك، محافظ البنك، قبل نشر بيانات التضخم: "نحن في وضع يمثل صدمة جديدة كليا. إنه المدى الذي لم يكن لأحد توقعه منذ بضعة أسابيع".

وأضاف "إذا توقعنا في السابق أن يراوح معدل التضخم هذا العام ما بين 8 إلى 9 في المائة، فنحن الآن بالتأكيد نتحرك نحو 10 أو 11 في المائة".

وفي مصر، أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى أعلى مستوياته في نحو ثلاث أعوام في شباط (فبراير) مدفوعا بزيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية.

وزاد التضخم 8.8 في المائة في شباط (فبراير) على أساس سنوي من 7.3 في المائة في كانون الثاني (يناير) ليقترب من الحد الأقصى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 5 و9 في المائة، وفيما يشير إلى أن لجنة وضع السياسات في البنك المركزي قد ترفع أسعار الفائدة لدى اجتماعها يوم 24 آذار (مارس).

ومعدل التضخم في شباط (فبراير) هو الأعلى منذ حزيران (يونيو) 2019.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية 4.6 في المائة على أساس شهري وقفزت أسعار الخضراوات 17.2 في المائة.

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قطاع البحوث في شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، "إن الأسعار ارتفعت مع زيادة أسعار المواد الخام والسلع الأولية على مستوى العالم التي ترتفع منذ بداية 2021".

وأضافت "جمعت الشركات في نهاية 2020 مخزونات رخيصة الثمن واستخدمتها خلال 2021. لذلك مع بدء نفاد هذه المخزونات وبدء شرائها بأسعار مرتفعة زادت هذه الشركات أسعار منتجاتها".

وقال محمد أبوباشا من المجموعة المالية المصرية "هيرميس"، "إن توقعات التضخم زادت منذ الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الذي نتج عن تدخل روسيا عسكريا في أوكرانيا، الذي فرض ضغوطا كذلك على الحسابات الخارجية المصرية".

ويقول بعض الاقتصاديين: "إن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء الناجم عن الصراع في أوكرانيا قد يفاقم المخاوف القائمة بالفعل بشأن الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وإفريقيا، وقد يثير اضطرابات اجتماعية متزايدة".

أما الفلبين، فذكر بنجامين ديوكنو محافظ البنك المركزي، في بيان بشأن آثار الحرب في أوكرانيا، أن البنك مستعد لمواجهة تأثيرات الجولة الثانية من زيادة ضغط الأسعار.

وقال أمس: "إن هذا يأتي رغم أن البنك ما زال مركزا على الحفاظ على دعم السياسة النقدية، حيث إن تحقيق التعافي الاقتصادي لا يزال أولوية".

وستواصل الحرب الدائرة زيادة أسعار السلع خصوصا النفط والقمح في حين ستلقي بظلالها على التجارة العالمية وفرص الاستثمار، حيث يذكي الغموض تقلبات السوق ويضعف الثقة.

ويدعم البنك المركزي التدخلات المالية مثل الحماية الاجتماعية والجهود الرامية إلى تأمين إمدادات الغذاء.

وفي الدنمارك قفز معدل التضخم إلى 4.8 في المائة في شباط (فبراير)، وهو أعلى مستوى منذ 1989، وفقا لوكالة الإحصاء الوطنية.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن سورين كريستنسن، كبير الاقتصاديين في بنك "سيدبانك" الدنماركي، القول: "إن التضخم سبق الآن نقص العمالة كأكبر تهديد لاقتصاد الدنمارك".

وأضاف الخبير الاقتصادي "يبدو أن الشركات بدأت أخيرا في تحميل المستهلكين ارتفاع تكاليف الشحن والإنتاج".

وأشار إلى أن مستوى التضخم هذا يعني أن الأسرة الدنماركية المتوسطة ستضطر إلى إنفاق 19200 كرونة دنماركية "2850 دولارا" في 2022.

وقالت وكالة الإحصاءات: "إن معدل التضخم الأساسي الذي يحسب باستثناء الطاقة، ارتفع إلى 2.7 في المائة في شباط (فبراير)، وهو أعلى معدل منذ 2008".