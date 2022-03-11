قمع الفساد والقطاع الخاص تعزز ولاية ثالثة غير مسبوقة لرئيس الصين

يستهدف الرئيس الصيني شي جينبينج ثروات منتقديه المحليين والشركات الخاصة، بينما تكتسب حملته لقمع الفساد زخما لتعزيز سلطته وتأمين ولاية ثالثة غير مسبوقة.

وبحسب "الفرنسية"، قضت حملة مكافحة الكسب غير المشروع على منتقدين بارزين، لكن خبراء يقولون إن "شي سيستغل الأشهر الحاسمة قبل قمة رئيسة للقيادة هذا الخريف لتعزيز قبضته".

وقال ويلي لام المحلل السياسي في جامعة هونج كونج الصينية "هذه الفترة هي بمنزلة حملة انتخابية للرئيس شي، وقد بدأت بالفعل التحقيقات في الفساد وألاعيب السلطة".

ويعقد الحزب الحاكم حاليا دورته البرلمانية السنوية على مدى أسبوع من الاجتماعات المصممة بدقة، التي تحدد السياسة على مدار عام.

لكن الحدث الرئيس هو المؤتمر الـ20 للحزب هذا الخريف، وهو اجتماع يعقد مرتين في العقد لكبار الضباط، حيث من المرجح أن يعين شي رئيسا للحزب والبلاد مجددا لفترة مدتها خمسة أعوام.

في المؤتمر السابق الذي نظم نهاية 2017، كان شي أدخل "فكره" في الوثائق التأسيسية للحزب. وبعد أشهر قليلة، عدل الدستور لإلغاء الحد الأقصى المحدد بولايتين متتاليتين. وبالتالي، نظريا، يستطيع شي جينبينج البقاء رئيسا للصين مدى الحياة.

منذ وصوله إلى رأس الدولة والحزب نهاية 2012، فرضت عقوبات على أكثر من مليون ونصف مليون مدير تنفيذي كجزء من حملة واسعة لمكافحة الفساد، وفقا لأرقام رسمية تعود إلى أعوام.

لكن حملة مكافحة الفساد تستهدف الآن القطاع الخاص بشكل أكبر، حتى لو كان الأخير مصدر النمو الاقتصادي الهائل للبلاد منذ 40 عاما.

وقال تشاو ليجي، رئيس خدمات التفتيش في الحزب الحاكم الصيني في وقت سابق من العام الحالي "سنركز على عمليات التحقيق ومعاقبة الفساد.. وقطع الصلة بين السلطة ورأس المال".

وأوضح لام "ينصب التركيز الآن على الشركات الكبرى التي يكون أصحابها من ورثة مؤسسي النظام الذين جمعوا ثرواتهم بفضل الإصلاحات الاقتصادية ويملكون حصصا في عديد من الشركات".

تترافق مكافحة الرشا مع الاستحواذ على شركات التكنولوجيا والعقارات والتمويل.

ودفع جاك ما أشهر ملياردير صيني، الثمن بعد انتقاده علنا الهيئات الناظمة المالية نهاية 2020. وبعدما أصبح وجها مألوفا في وسائل الإعلام، اختفى مؤسس شركة علي بابا العملاقة للتجارة الإلكترونية من المجال العام.

وفي مثال على الروابط بين الحزب ومجتمع الأعمال، يجري التحقيق مع تشو جيانجيونج بتهمة الفساد بعدما زعم أنه حصل على رشا من شركات لم تتم تسميتها، ووجهت إليه تهمة "دعم التوسع غير المنضبط لرأس المال" وهي المرة الأولى التي تدرج فيها الصين مثل هذه الجريمة.

وعبر مهاجمة قطاع الإنترنت رسميا، تقول الحكومة "إنها تسعى إلى حماية البيانات الخاصة للصينيين".

يقدم شي حملته العنيفة على الكسب غير المشروع على أنها محاولة لتوجيه البلاد نحو المثل الاشتراكية. وأدى النمو السريع الذي شهدته الصين على مدى العقود الأربعة الماضية إلى تفاقم التفاوتات، كما أن حملة "الازدهار المشترك" التي أطلقتها بكين العام الماضي، تعد بمعالجة هذا الانقسام.

وبحسب بيانات رسمية نشرت 2021، فإن متوسط عائدات أغنى 20 في المائة من الصينيين، أعلى بعشر مرات من أفقر 20 في المائة.

لكن الاضطرابات التي سببتها الحملات السياسية والاقتصادية زادت المخاطر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. فقد خسر قطاع التكنولوجيا العام الماضي نحو ألف مليار دولار من قيمته.

وقال فيكتور شيه من جامعة كاليفورنيا في سان دييجو "كثيرون من الطبقة الثرية يملكون جوازات سفر أجنبية وسيغادرون البلاد إذا تصاعدت الضغوط بشكل كبير".

إلى ذلك، أعلنت شركة سي آر آر سي تشوتشو المحدودة للقاطرات، أمس، إكمال الاختبارات على جيلها التالي من قطارات ماجليف التجارية.

وقال تشانج ون يوي، نائب رئيس معهد بحوث الماجليف في الشركة، إن "القطار الذي تبلغ سرعته المصممة 200 كيلومتر في الساعة، حقق اختراقات تقنية متعددة مثل القيادة بدون قائد وإمداد الطاقة بدون اتصال حقيقي". وبحسب وكالة أنباء الصين الجدية "شينخوا"، توقع أن يستخدم القطار على الخطوط المدنية وبين المدن التي تراوح أطوالها بين 50 و200 كيلومتر.