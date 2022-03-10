اعتماد تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية

تنظيم إجراءات اعتماد الدعوى الجماعية من قبل اللّجنة مباشرة، إذا رأت أن عدداً من النزاعات القائمة لديها تتطابق من حيث الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات.

وقد نص قرار مجلس الهيئة على أن تسري أحكام لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية المعدّلة على الدعاوى التي لم يُفصل فيها بقرار مكتسب لصفة القطعية، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذها، ويستثنى من ذلك المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذه اللائحة.

يأتي ذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة (30) يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله.

ويمكن الاطلاع على لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية المعدّلة من خلال الرابط الآتي: