أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن اعتماد تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، ليكون العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
وتأتي هذه التعديلات لتطوير إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، والإجراءات المعزِّزة لسرعة وكفاءة نظر الدعاوى والفصل فيها، وتطويـر كل مـا مـن شـأنه تعزيـز ثقـة المشـاركين بالسـوق المالية دعماً لنمــوها وازدهارهــا، وتعزيز حمايـة المسـتثمرين.
وقال محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن هذه التعديلات تأتي تسهيلا للمتقاضين ومن بينها تنظيم إقامة الدعوى عبر المنصة الإلكترونية، والمزيد من التنظيم للدعاوى الجماعية.
وتتمثّل أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات في الآتي:
- تنظيم إجراءات نظر الدعوى عبر المنصة الإلكترونية للترافع أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، بما في ذلك تقديم صحيفة الدعوى وإيداعها لدى اللّجنة، وعقد جلسات النظر عن بُعد، وتبادل المذكرات، وإصدار القرارات، والاعتراض عليها.
- إضافة متطلب على مؤسسة السوق المالية أو شركة المساهمة المدرجة في جميع الدعاوى التي تكون طرفاً فيها، أن يكون رفعها للدعوى أو الترافع فيها وتقديمها لأي طلبات أو مذكرات إلى اللجنة أو لجنة الاستئناف من محامٍ أو ممثِّل نظامي مُرخَّص لهما في المملكة.
- تنظيم إجراءات تقديم الطلبات العارضة، بما في ذلك حق أطراف الدعوى بالتقدّم مباشرة إلى اللّجنة بالطلبات العارضة مما تكون مرتبطة بالطلب الأصلي.
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تنظيم إجراءات اعتماد الدعوى الجماعية من قبل اللّجنة مباشرة، إذا رأت أن عدداً من النزاعات القائمة لديها تتطابق من حيث الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات.وقد نص قرار مجلس الهيئة على أن تسري أحكام لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية المعدّلة على الدعاوى التي لم يُفصل فيها بقرار مكتسب لصفة القطعية، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذها، ويستثنى من ذلك المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذه اللائحة.يأتي ذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة (30) يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله.ويمكن الاطلاع على لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية المعدّلة من خلال الرابط الآتي:
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