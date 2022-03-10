"الحكير" توصي بتخفيض رأس المال إلى 1.1 مليار ريال ومن ثم زيادته عبر إصدار أسهم حقوق أولوية

أعلن مجلس إدارة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه بتعديل توصية المجلس إلى الجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادته لتصبح التوصية المتعلقة برأس المال كالتالي:

• التوصية: تخفيض رأس مال الشركة من 2,100,000,000 ريال سعودي إلى 1,147,664,480 ريال سعودي وذلك بإلغاء 95,233,552 سهم حصة عادية من حصص الشركة الصادرة، وسيتم تخفيض (1) سهم لكل سهم 2.205.

• تأثير تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير مترتب على تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية أو عملياتها أو أدائها المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.

• تاريخ التخفيض: نهاية يوم التداول الثاني اللاحق لاجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تقرّ التخفيض.

• كما أوصى مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 1,147,664,480 ريال سعودي إلى 2,147,664,480 ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 1,000 مليون ريال عند الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال.