السعودية توقع مذكرتي تفاهم مع فرنسا في القطاع السككي والنقل والابتكار

وقع المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية مذكرتي تفاهم مع جان بابتيست وزير النقل الفرنسي في القطاع السككي والنقل والابتكار في منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

والتقى خلال زيارته لفرنسا بكبار المسؤولين في القطاعات الحكومية ورؤساء الشركات المتخصصة في مجال النقل والخدمات اللوجستية حيث أكد خلال اللقاء على أهمية التعاون المشترك بين البلدين وفرص الاستثمار الواعدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. موجها الدعوة للمشاركة في الفرص الاستثمارية التي سيتم الإعلان عنها قريبا في مجال خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن.

واستعرض المبادرات والخطط الطموحة للمملكة نحو مستقبل قطاع النقل وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. كما قام بزيارة ميدانية لمشروع Grand Paris Express الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى قارة أوروبا حيث يتوفر به 4 خطوط مترو و 68 محطة بطول 200 كم ومن المتوقع أن يخدم هذا المشروع مليوني مسافر.

وتأتي الزيارة لتطوير التعاون بين البلدين في ضوء ما تمتلكه فرنسا من منظومة نقل متقدمة وبنية تحتية متينة في مختلف أنماط النقل بجانب تجربتها في القطارات الهيدروجينية وإنتاج المركبات الهيدروجينية إضافة لبرامجها في إعادة تدوير المركبات الكهربائية والمبادرات التي قامت بها في مجال الموانئ الذكية واختبارات تقنية الهايبرلوب وتقدمها في مجال النقل ذاتي القيادة والبنية التحتية الذكية.

الجدير بالذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تهدف عبر استراتيجيتها الوطنية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة ودعم التنمية المستدامة وفق رؤية 2030.