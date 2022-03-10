معرض الدفاع العالمي .. صفقات وعقود شراء بقيمة إجمالية 29.7 مليار ريال

سجل معرض الدفاع العالمي، الذي نظمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية عقود شراء عسكرية ودفاعية بين جهات محلية ودولية بقيمة إجمالية تقدر بـ 29.7 مليار ريال.ووفق بيان صادر عن الهيئة، شهدت النسخة الأولى من المعرض، الذي أقيم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض، مشاركة 600 جهة عارضة، من 42 دولة، وبحضور أكثر من 80 وفدا عسكريا، و65 ألف زائر يمثلون 85 دولة.وتعكس هذه الأرقام مكانة المعرض كمنصة عالمية لصناعة الشراكات النوعية، ودعم مساعي تطوير الصناعات الدفاعية والأمنية محليا ودوليا. وشملت هذه العقود صناعة منظومات ومعدات دفاعية وتجهيزات عسكرية والعربات والذخائر والخدمات المساندة، حيث بلغت نسبة الشركات الوطنية من هذه العقود 46 في المائة من حيث القيمة الإجمالية بواقع عشرة مليارات ريال، حيث ستسهم هذه العقود في دفع مسيرة توطين الصناعات العسكرية في المملكة عبر نقل التقنية وبناء القدرات المحلية الفنية والبشرية.وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد عملت مع شركائها من الجهات المستفيدة على دراسة ومراجعة العقود، التي جرى الإعلان عنها، إذ خضعت لآليات تقييم دقيقة تتعلق بمستوى الخيارات الفنية والمواصفات العالمية المعتمدة، لضمان الاستجابة لمتطلبات الاستخدام العملياتي للقطاع المعني، وبما يحقق في الوقت نفسه كفاءة الأداء والجاهزية العملياتية، ويسهم في كفاءة الإنفاق.كما شهد المعرض، الذي اختتم فعالياته أمس، إعلان 22 اتفاقية توطين وبناء قدرات مع عدد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية وبقيمة إجمالية للمشاركة الصناعية تقدر بثمانية مليارات ريال، إذ شملت عددا من المجالات، كأعمال توطين مباشرة للمنظومات والأنظمة العسكرية، وبناء قدرات نوعية في المجالات الصناعية المستهدفة، كبناء خطوط إنتاج ونقل وتوطين التقنيات والخدمات، إضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من العمل في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية.وأعرب المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، لرعايته المعرض، وولي العهد، لتشريفه المعرض ودعمهما اللامحدود. كما أبدى سعادته بالنجاح الذي حققه المعرض على المستويات كافة، مشيرا إلى أن النتائج فاقت الأهداف المرسومة للمعرض في نسخته الأولى ورسخت مكانة المعرض كأحد أهم معارض الدفاع والأمن في العالم، ومنصة محفزة للتعاون ودعم الابتكار والتعاون الجاد في شراكات تخدم جميع الأطراف والفرص المشتركة، لافتا إلى أن الشراكات، التي عقدت خلال المعرض تبشر بحقبة جديدة من النمو لمنظومة الدفاع والأمن في المملكة بما يخدم مستهدفات الرؤية لتوطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.ودعا العوهلي، المشاركين في المعرض من جهات عارضة ووفود وزوار، إلى مواصلة المحادثات التي استهلها المعرض حول مستقبل الصناعة ودعم الابتكار والتعاون الجاد في شراكات تخدم جميع الأطراف خلال الفترة المقبلة مرحبا بالجميع في النسخة الثانية من المعرض المخطط إقامتها في الفترة بين 3 و6 من آذار (مارس) 2024. وتستهدف الهيئة العامة للصناعات العسكرية التوسع في قاعدة الصناعات العسكرية المحلية في القطاعات ذات القيمة المضافة، ودعم جاهزية القوات المسلحة السعودية وتعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية، والعمل على توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية، وتحفيز الاستثمار المباشر من خلال عقد الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية في القطاع، ونقل التقنيات والمعارف في الصناعة والخدمات والبحث والتطوير، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية القادرة على العمل في الصناعات المتخصصة.يذكر أن النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي شهدت عقد جلسات وزارية عن الإبداع والأبحاث، وبناء الكوادر البشرية في قطاع الصناعات العسكرية، وأكثر من 20 جلسة للقياديين عن مستقبل الصناعات العسكرية والاستثمار في المملكة، ودور المرأة في القطاع، وبرنامج لقاء الشركاء، الذي جمع بين المصنعين والمشترين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم.