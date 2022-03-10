تماسك الدولار يبعد الذهب عن المستويات القياسية .. وارتفاعات البلاديوم مستمرة

تراجعت أسعار الذهب أمس، بعد اقترابها من مستواها القياسي، مع تماسك سعر الدولار قرب أعلى مستوياته في 21 شهرا، وجنى المستثمرون بعض الأرباح، في حين ارتفع سعر البلاديوم بعدما أثارت الأزمة الأوكرانية مخاوف من نقص الإمدادات من روسيا أكبر منتج له.وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 2044.60 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 07:12 بتوقيت جرينتش، بعدما صعد إلى 2069.89 دولار للأوقية في الجلسة السابقة القريبة من مستوى 2072.49 دولار القياسي المسجل في آب (أغسطس) 2020.وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8 في المائة لتبلغ 2058.80 دولار للأوقية.وقال مايكل مكارثي كبير المحللين الاستراتيجيين لدى "تايجر بروكرز" في أستراليا، "أي خرق "للمستوى القياسي" سيمثل إشارة واضحة على أن المناخ الراهن الداعم للأسعار سيدفع إلى مزيد من الارتفاع. وأتوقع مقاومة قوية للغاية عند هذه المستويات".واستقر سعر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في عدة أشهر، ما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر غلاء على المشترين بعملات أخرى.وقال محللون إن الذهب الذي يعد ملاذا آمنا للقيمة خلال الأزمات العالمية قد يرتفع إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، إذا ساءت الأوضاع في أوكرانيا وسط المخاوف القائمة من المخاطر التضخمية. وارتفع سعر البلاديوم 1.5 في المائة إلى 3226.46 دولار للأوقية مرتفعا 38 في المائة منذ بدء التدخل الروسي في أوكرانيا في 24 شباط (فبراير) الماضي. وروسيا منتج رئيس للبلاديوم المستخدم في صناعة السيارات.وزاد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 26.58 دولار للأوقية بعد أن اقتربت من أعلى سعر في تسعة أشهر الثلاثاء.وصعد سعر البلاتين 1.5 في المائة إلى 1170.76 دولار للأوقية.في سياق متصل، ارتفع اليورو ليقترب لفترة وجيزة من 1.10 دولار مدعوما قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي، اليوم، بتقارير تفيد بأن دول الاتحاد الأوروبي تناقش إصدار سندات مشتركة لتمويل الإنفاق على الطاقة والدفاع.وبعد أن لامس أدنى مستوى في 22 شهرا الإثنين عند 1.0806 دولار، استقر اليورو عند 1.0968 دولار في الساعة 12:20 بتوقيت جرينتش، مرتفعا 0.7 في المائة خلال اليوم، بعد أن نقل تقرير عن مسؤولين لم يسمهم أن الاتحاد يناقش إصدار سندات مشتركة.ويجتمع البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، وفي ظل شبح الركود التضخمي تتوقع أسواق المال من صانعي السياسة تأجيل رفع أسعار الفائدة حتى أواخر العام.وارتفع الجنيه الاسترليني 0.4 في المائة مقابل الدولار إلى 1.3148 دولار.وتراجع الدولار مقابل سلة عملات منها اليورو 0.5 في المائة إلى 98.628 ليظل أقل بقليل من ذروة 22 شهرا التي لامسها الإثنين.وقال أنتجي بريفكي محلل العملات الأجنبية في كومرتسك بنك "مع تفاقم حالة عدم اليقين المحيطة بالصراع العسكري، وكذلك أسعار الطاقة، من غير المرجح أن تتراجع التقلبات في سوق العملات، ما يجعل الدولار الأمريكي يتمتع بميزة كملاذ آمن".وارتفعت الكرونة النرويجية 0.6 في المائة مقابل الدولار إلى 8.9235، وصعد الريال البرازيلي أمام العملة الأمريكية 0.6 في المائة إلى 5.0300، كما زاد الدولار الكندي 0.45 في المائة إلى 1.2833.يذكر أن الصراع والعقوبات التي تلت ذلك أدت إلى إحداث فوضى في سلاسل التوريد العالمية، ما رفع الأسعار، ليس فقط بالنسبة للغذاء والطاقة، لكن أيضا المواد الخام الرئيسة، مثل الألمنيوم والنيكل.واضطرت بورصة لندن للمعادن، أمس، إلى وقف تداول النيكل - وهو مكون ضروري لصنع الفولاذ المقاوم للصدأ وبطاريات السيارات الكهربائية - إذ تضاعفت الأسعار إلى أكثر من 100 ألف دولار للطن بسبب مخاوف بشأن الإمدادات الروسية.وبحسب "رويترز"، يأتي ذلك في وقت عبرت روسيا عن استعدادها لتوفير ممرات إنسانية، أمس، للفارين من كييف وأربع مدن أوكرانية أخرى، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد اللاجئين من جراء أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية حاجز المليونين.