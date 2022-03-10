السوق السعودية تهبط 112 نقطة بضغط الأسهم القيادية .. والسيولة عند 9.9 مليار ريال

فقدت الأسهم السعودية 112 نقطة لتغلق عند 12738 نقطة متراجعة بنحو 0.88 في المائة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 20 نقطة بنحو 1.1 في المائة، ليظهر مدى ضغط الأسهم القيادية على المؤشر العام. وجاء التراجع على الرغم من ارتفاع معظم القطاعات إلا أن انخفاض قطاعات قيادية مثل "الطاقة" و"المواد الأساسية" و"المصارف" ضغط على السوق. وأشير في تحليل سابق إلى ضعف الاتجاه الصاعد ونشاط الضغوط البيعية أثناء الجلسات السابقة، حيث وصلت السوق لأدنى نقطة خلال الأسبوع لتمحي كل المكاسب المحققة أثناء الأسبوع.من الناحية الفنية، ستواجه السوق دعما عند مستويات 12680 نقطة، وكسرها سيعرض السوق لمزيد من ضغوط البيع حتى 12546 نقطة على الأقل.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 12864 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 12928 نقطة رابحا 0.6 في المائة، بينما الأدنى عند 12738 نقطة فاقدا 0.88 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 12738 نقطة فاقدا 112 نقطة بنحو 0.88 في المائة. وتراجعت السيولة 20 في المائة بنحو 2.5 مليار ريال لتصل إلى 9.9 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 12 في المائة بنحو 33 مليون سهم لتصل إلى 229 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 15 في المائة بنحو 72 ألف صفقة لتصل إلى 413 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفع 12 قطاعا مقابل تراجع البقية، واستقرار "الأدوية"، وتصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 1.6 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنحو 1.2 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنحو 1 في المائة، بينما تصدر المتراجعة "الطاقة" بنحو 2.8 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنحو 2.5 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 0.78 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 25 في المائة بقيمة 2.4 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 18 في المائة بقيمة 1.8 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 11 في المائة بقيمة مليار ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "تشب" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 33.75 ريال، يليه سهم "اتحاد الخليج الأهلية" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 15.14 ريال، وحل ثالثا سهم "متطورة" بنحو 6.8 في المائة ليغلق عند 51.80 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "بترورابغ" بنحو 5.7 في المائة ليغلق عند 27.25 ريال، يليه سهم "التصنيع" بنحو 5.2 في المائة ليغلق عند 23.80 ريال، وحل ثالثا سهم "كيان السعودية" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 22 ريالا.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 613 مليون ريال، يليه سهم "أرامكو" بقيمة 613 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "إس تي سي" بقيمة 524 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية