ارتفاع مؤشرات "وول ستريت " .. المستثمرون يقتنصون الأسهم المتضررة من العقوبات على روسيا

قفزت المؤشرات الرئيسة في "وول ستريت" عند الافتتاح أمس بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر، إذ تراجعت أسعار النفط وأقبل المستثمرون على اقتناص الأسهم، التي كانت قد تضررت بفعل المخاوف من العقوبات الغربية على روسيا بعد تدخلها في أوكرانيا.وبحسب "رويترز"، صعد مؤشر داو جونز الصناعي 227.78 نقطة بما يعادل 0.70 في المائة إلى 32860.42 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 52.40 نقطة أو 1.26 في المائة إلى 4223.10 نقطة، في حين زاد مؤشر ناسداك المجمع 318.15 نقطة أو 2.49 في المائة إلى 13113.70 نقطة.من جهة أخرى، انتعشت الأسهم الأوروبية أمس، إذ اختار المستثمرون الأسهم، التي تضررت في عمليات بيع في السوق في الآونة الأخيرة بفعل المخاوف إزاء العقوبات الغربية المتزايدة على روسيا بعد تدخلها في أوكرانيا.وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.6 في المائة بعد سلسلة من الخسائر على مدى أربعة أيام، وتصدرت قطاعات البنوك، المتضررة بشدة، والسفر والترفيه وشركات صناعة السيارات المكاسب، إذ تقدم كل منها بأكثر من 4 في المائة.وصعدت أسهم موردي "أبل" الأوروبيين، مثل "إيه.إس.إم.إل" و"إيه.إم.إس" و"إنفينيون"، بما يراوح بين 3.5 في المائة و5 في المائة بعد أن أضافت "أبل" خاصية الاتصال بشبكات الجيل الخامس إلى أجهزة "آيفون إس.إي" و"آيباد إير" منخفضة التكلفة وقدمت شريحة أسرع لأجهزة الكمبيوتر.وقفز سهم شركة أديداس 7.6 في المائة بعد أن قالت شركة الملابس الرياضية الألمانية إنها تتوقع تعافي مبيعات أعمالها في الصين لكنها حذرت من ضرر تصل تكلفته إلى 250 مليون يورو (273.10 مليون دولار) من وقف الأعمال في روسيا.وتقدم سهم بنك يونيكريدت، ثاني أكبر بنك في إيطاليا، 7.4 في المائة وارتفع سهم بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي 7.9 في المائة، حتى مع إفصاح البنكين عن انكشافهما على روسيا.وتراجعت أسواق الأسهم العالمية في جلسة متقلبة أمس الأول بعد تحرك الولايات المتحدة وبريطانيا لحظر واردات النفط الروسية، ما أثار مخاوف من حدوث تضخم عالمي. وفقد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ما يقرب من 13 في المائة منذ بداية العام.وفي آسيا، عكس مؤشر نيكاي الياباني مساره، وأغلق عند أدنى مستوى في 16 شهرا أمس، مقتفيا أثر تراجع الأسواق الآسيوية، إذ يقيّم المستثمرون تأثير الصراع المتفاقم في شرق أوروبا والحظر الأمريكي الجديد على النفط الروسي.وهبط نيكاي 0.3 في المائة ليغلق عند 24717.53 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، بعد ارتفاعه 1.1 في المائة في وقت سابق من الجلسة، وقلص مؤشر توبكس الأوسع نطاقا أيضا مكاسبه وأغلق منخفضا 0.06 في المائة عند 1758.89 نقطة.وبذلك يكون المؤشران قد أغلقا على تراجع للجلسة الرابعة على التوالي.وقال تاكاتوشي إيتوشيما، المحلل الاستراتيجي في بيكتت لإدارة الأصول "باع المستثمرون الأسهم اليابانية مع ضعف الأسواق في مناطق أخرى من آسيا".وأضاف "المستثمرون في أوروبا على وجه الخصوص، الذين سعوا إلى ملاذ آمن في الأسهم اليابانية، باعوا حيازاتهم مع تفاقم التوتر المحيط بأوكرانيا".ويتوخى المستثمرون الحذر حيال مخاطر التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي في أعقاب ارتفاع أسعار النفط.وانخفض نيكاي تحت وطأة هبوط سهم وكالة التوظيف "ريكروت هولدنجز"، الذي نزل 4.46 في المائة، بينما خسر سهم "كيكومان" لصناعة صلصة الصويا 6.67 في المائة. وتخلى سهم "فاست ريتيلنج" المالكة لسلسلة متاجر "يونيكلو" للملابس عن مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض 0.66 في المائة.وقفز سهم "إيسوزو موتورز" لصناعة السيارات 7.91 في المائة ليصبح الأفضل أداء على نيكاي، يليه سهم "فوجيتسو" لصناعة أجهزة الكمبيوتر، الذي ارتفع 5.54 في المائة.وهبط سهم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية 7 في المائة، وكان الأسوأ أداء بالمؤشر.