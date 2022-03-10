"نمو" تصعد 1 % بتداولات قيمتها 90 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 253 نقطة بنحو 1 في المائة لتغلق عند 24796 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 30 في المائة بنحو 39 مليون ريال لتصل إلى 90 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 33 في المائة بنحو 448 ألف سهم لتصل إلى 902 ألف سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 29 في المائة بنحو 1.8 ألف صفقة لتصل إلى 4.6 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "المركز الآلي" بنحو 6.7 في المائة ليغلق عند 192 ريالا، يليه سهم "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 5.7 في المائة ليغلق عند 306.60 ريال، وحل ثالثا سهم "المركز الكندي الطبي" بنحو 2.4 في المائة ليغلق عند 68.90 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "عزم" بنحو 17 في المائة ليغلق عند 150 ريالا، يليه سهم "مياه الجوف" بنحو 6.9 في المائة ليغلق عند 88.80 ريال، وحل ثالثا سهم "العبيكان للزجاج" بنحو 3.8 في المائة ليغلق عند 95.20 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "عزم" بقيمة 30 مليون ريال، يليه سهم "رؤوم" بقيمة 9.8 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "مياه الجوف" بقيمة 9.4 مليون ريال.