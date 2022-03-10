تراجع معظم البورصات الخليجية .. "أبوظبي" يسجل أسوأ جلسة منذ 20 ديسمبر

تراجعت معظم الأسواق الخليجية أمس وهبط مؤشر أبوظبي أكثر من 2 في المائة حتى مع الحظر الأمريكي على واردات النفط الروسية الذي دفع أسعار الخام للصعود نحو 130 دولارا للبرميل.وبحسب "رويترز"، نزل مؤشر أبوظبي الرئيس 2.2 في المائة مسجلا 9523 نقطة في أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ 20 كانون الأول (ديسمبر).وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بي.دي سويس بشأن تراجع مؤشر أبوظبي "بينما توفر أسعار النفط القوية بعض الدعم، فإنها تثير مخاوف من أنها قد تسفر عن تآكل الطلب".وقالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، إنها ستشتري أصولا لتوليد الكهرباء في الإمارات لتوسيع تطوير الطاقة النظيفة، ما دفع أسهمها للصعود 2.4 في المائة.وتخلى المؤشر الرئيس في دبي عن مكاسب أولية لينهي الجلسة على انخفاض 0.8 في المائة إلى 3385 نقطة، متكبدا خسائر للجلسة الرابعة على التوالي.وأثرت الأسهم المالية في المعنويات مع نزول سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.7 في المائة.وأغلق المؤشر القطري على هبوط 0.4 في المائة إلى 13639 نقطة. واستقر مؤشر البحرين عند 2068 نقطة. وصعد مؤشر مسقط 0.8 في المائة إلى 4258 نقطة. وارتفع مؤشر الكويت 0.6 في المائة إلى 8761 نقطة.وفي القاهرة، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مرتفعا 0.2 في المائة مسجلا 10418 نقطة بعدما تراجع على مدار ثلاث جلسات متتالية. وبلغ رأسمال السوق لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 680.4 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 14.4 مليار جنيه.