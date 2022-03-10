بعد الحظر الأمريكي للخام الروسي .. مخاوف تحيط بإلامدادات وتحذيرات من تباطؤ اقتصادي

واصلت أسعار النفط الخام قفزاتها بعد قرار الإدارة الأمريكية فرض حظر كامل على واردات البلاد من النفط الروسي في تصاعد جديد للعقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على روسيا منذ تدخلها العسكري في أوكرانيا قبل أسبوعين.وارتفعت أسعار النفط منذ بدء التدخل الروسي وسط اتساع واستمرار المخاوف من مزيد من الاضطرابات في إمدادات النفط في ظل اتجاه متصاعد لزيادة العقوبات على موسكو.ويقول محللون نفطيون إن العقوبات على النفط الروسي وحظره في الأسواق الأمريكية هي خطوة واسعة التأثير في الاقتصاد العالمي، حيث إن صناعة النفط الروسية توفر نحو 7 في المائة من النفط الخام في العالم وهي أكبر مصدر للنفط الخام والمنتجات النفطية مجتمعة.وفي هذا الإطار، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، إن المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي تشهد نموا متلاحقا في ظل الحرب الراهنة التي لا يعلم أحد مداها الزمني أو الجغرافي.ولفت إلى حذر أوروبا من اتخاذ الموقف الأمريكي نفسه بحظر الإمدادات النفطية الروسية ولكنها بدأت بالفعل البحث عن موردين آخرين.من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية" جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد أيه إف" في كرواتيا، أن أخبار الحرب على أوكرانيا طغت على أخبار الجائحة وأصبحت أنظار السوق مركزة صوب تطورات الحرب في كل لحظة ولكن ذلك لا يمنع من بقاء أقتصادات العالم تكافح ضد تداعيات الوباء وسط ارتفاعات قياسية في معدلات التضخم في الولايات المتحدة وكافة الدول الرئيسة في منظومة الطلب العالمي.وأشار إلى توقعات بنك " يو بي إس " أن تؤدي الاضطرابات في الإمدادات العالمية إلى دفع أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل خلال فترة وجيزة، فضلا عن تحذيرات ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي من أن فرض الغرب عقوبات على صادرات النفط الروسية سيدفع سعر البرميل إلى 300 دولار.من ناحيته، بين لـ"الاقتصادية" أندريه يانييف المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة، أن الأدارة الأمريكية أوضحت أن قرار حظر النفط الروسي يحظى بتوافق سياسي كبير رغم أن الجميع يدرك تأثيراته الواسعة والخطيرة في الأسعار التي يعانيها المواطن بشدة حتى قبل اندلاع الحرب، موضحا أنه دون شك فإن الولايات المتحدة تتجه نحو الركود التضخمي.ولفت إلى أن السوق النفطية ضيقة بالفعل وزادت ضيقا بعد القرار الأمريكي الذي أدى إلى قفزة جديدة في أسعار الديزل العالمية بسبب مخاوف من تداعيات قطع الإمدادات الروسية واتساع وتيرة تشديد العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا.بدوره، ذكر لـ"الاقتصادية" ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" الدولية، أن وقف الصادرات الروسية من الطاقة قد يجعل مستهلكي الطاقة في شتاء هذا العام في أزمة غير مسبوقة، موضحا أن روسيا توفر أكثر من 60 في المائة من واردات أوروبا من الديزل وهو ما يمثل 14 في المائة من الطلب الأوروبي وبالتالي فإن أي اضطراب محتمل في التجارة من شأنه أن يضيق السوق بشكل كبير ويعزز الأسعار بشكل أكبر.وأوضح أن بريطانيا أعلنت إنها ستلغي وارداتها من النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية 2022 ردا على حرب روسيا على أوكرانيا، رغم أن روسيا أكبر مصدر لواردات الديزل في المملكة المتحدة في 2020 بتوفير 34 في المائة من إجمالي واردات الديزل.من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط وسط مخاوف من صدمة محتملة في المعروض بعد حظر الولايات المتحدة واردات النفط الروسية ووسط مؤشرات على أن بعض المشترين يتجنبونها بالفعل.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.91 دولار، بما يعادل 2.27 في المائة، إلى 130.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:20 بتوقيت جرينتش بعد أن قفزت بنحو 3.9 في المائة في اليوم السابق.وصعدت العقود الآجلة لخام تكساس الأمريكي 2.34 دولار، أو 1.89 في المائة، إلى 126.04 دولار للبرميل بعد ارتفاعها أيضا 3.6 في المائة.وقالت شركة "شل" إنها ستتوقف عن شراء الخام الروسي وتوقف تدريجيا أنشطتها في قطاع الهيدروكربونات الروسية لتصبح من أولى شركات النفط الغربية الكبرى التي تنهي نشاطها بالكامل في روسيا.وأشارت تقديرات بنك جولدمان ساكس إلى أن أكثر من نصف النفط الروسي الذي يصدر من الموانئ لم يتم بيعه، في حين قدر جيه.بي مورجان أن نحو 70 في المائة من النفط الروسي المنقول بحرا يواجه صعوبة في إيجاد مشترين.وقال محللون إن المخاوف من مزيد من الاضطرابات في إمدادات النفط وسط تصعيد للعقوبات على موسكو عززت الشراء.وقفزت أسعار النفط الإثنين الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ تموز (يوليو) 2008، إذ بلغ سعر خام برنت 139.13 دولار للبرميل وسجل خام غرب تكساس الوسيط 130.50 دولار.وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من آذار (مارس)، مقابل توقعات المحللين بهبوطها، لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير تراجعت وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي الثلاثاء.من جانب آخر، ارتفعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 127.93 دولار للبرميل الثلاثاء مقابل 126.51 دولار للبرميل في اليوم السابق.وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" الأربعاء إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة حقق ثاني صعود كبير على التوالي وإن السلة كسبت نحو 24 دولارا مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 103.89 دولار للبرميل.