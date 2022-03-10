ألمانيا تتكبد 6.6 مليار يورو من إلغاء ضريبة فواتير الكهرباء

تعتزم الحكومة الألمانية إعفاء المواطنين من الضريبة المفروضة على فواتير الكهرباء، والمخصصة لدعم توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، اعتبارا من تموز (يوليو) المقبل.وبحسب وزير المالية كريستيان ليندنر، فإن الإلغاء المبكر للضريبة سيكلف الحكومة الفيدرالية نحو 6.6 مليار يورو.وبحسب "الألمانية"، وافق مجلس الوزراء الألماني على مشروع قانون ينص على ذلك، الذي طرحه وزير الاقتصاد روبرت هابيك.وكانت الخطط السابقة للحكومة الألمانية تنص على إلغاء ضريبة الكهرباء الخضراء بحلول مطلع كانون الثاني (يناير) 2023، على أن يتم تمويل هذه الضريبة الرامية إلى دعم توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة من الميزانية الاتحادية.ويجب أن يوافق البرلمان الألماني "بوندستاج" على مشروع القانون ليدخل حيز التنفيذ. وكانت قيمة هذه الضريبة تبلغ 3.72 سنت لكل كيلوواط/ساعة.ووفقا لحسابات بوابة الأسعار "فيريفوكس"، فإن إلغاء الضريبة يعني أن الأسرة الواحدة التي يبلغ استهلاكها السنوي 1500 كيلوواط/ساعة ستوفر نحو 33 يورو إجمالا هذا العام. أما الأسرة التي يبلغ استهلاكها السنوي ستة آلاف كيلوواط/ساعة ستوفر نحو 133 يورو.وفي سياق متصل، أدت الحرب في أوكرانيا إلى أن يصبح المواطنون الألمان أكثر اهتماما بالأسواق المالية.وأظهر استطلاع أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي أن 20 في المائة من الألمان يتابعون أسعار البورصة بسبب القتال الدائر في أوكرانيا، بينما يتابعها 21 في المائة آخرون لأسباب أخرى.وذكر 54 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع أنهم لا يهتمون بأسعار الأسهم.وأشار الاستطلاع إلى أن المتابعين لأسعار البورصة بين الرجال نحو 54 في المائة بينما المتابعات من النساء نحو 30 في المائة.وخسر مؤشر "داكس" الألماني الرائد نحو 20 في المائة من قيمته حتى الآن هذا العام، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الصراع مع روسيا.ومن بين أمور أخرى، يشعر المستثمرون بالقلق إزاء ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام وتأثير ذلك في اقتصاد التصدير.إلى ذلك، تتطلع شركة "أديداس" الألمانية لصناعة الملابس الرياضية إلى تحقيق المزيد من النمو بعد أن كشفت عن قفزة في الأرباح في 2021.وفي العام الماضي، بعد التراجع الناجم عن جائحة كورونا في 2020، ارتفعت إيرادات أديداس بنسبة 16في المائة لتصل إلى 21.2 مليار يورو.وقالت الشركة أمس إن صافي الدخل من العمليات المستمرة نما أكثر من مليار يورو إلى 1.492 مليار يورو.ومع ذلك، كانت مبيعات الربع الأخير من العام الماضي أضعف مما كان متوقعا بسبب اضطرابات سلاسل التوريد، وبيئة السوق الصعبة في الصين، وارتفاع التكاليف، بحسب بيانات الشركة.وانخفضت دورة المبيعات في الربع الأخير بنسبة 3 في المائة بعد احتساب متغيرات الأسعار إلى 5.1 مليار يورو.وقالت الشركة إنه من المتوقع أن تزيد المبيعات على أساس العملة المحايدة بمعدل يتراوح بين 11 و 13 في المائة خلال هذا العام، مع النمو في الغالب في أمريكا الشمالية واللاتينية وكذلك المنطقة الأوروبية.وتضع توقعات الشركة في الاعتبار مخاطر تصل إلى 250 مليون يورو في أعمال الشركة في روسيا ورابطة الدول المستقلة CIS، التي تمثل نحو نصف إجمالي إيرادات أديداس في المنطقة.وعزت الشركة ذلك إلى الحرب في أوكرانيا وتعليق عمليات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية للشركة في روسيا.وقال الرئيس التنفيذي كاسبر رورستد: "في 2021 قدمنا مجموعة قوية من النتائج على الرغم من العديد من العوامل الخارجية التي تؤثر في كل من العرض والطلب على مدار العام"، وأضاف: "بتجميع كل هذا، فقد كان 2021 أول عام ناجح ضمن دورتنا الاستراتيجية الجديدة. في 2022 سنبني على هذا الزخم ونستمر في تنمية كل من إيراداتنا وصافي الدخل بمعدلات من رقمين في ظل عدم اليقين المتزايد".