إيلون ماسك يطالب بحق التغريد بحرية عن "تيسلا"

يسعى إيلون ماسك إلى إنهاء اتفاق مع هيئة البورصة الأميركية (SEC) يفرض عليه الاستحصال على موافقة محام مختص قبل نشر أي رسالة متعلقة مباشرة بنشاط "تيسلا" عبر الشبكات الاجتماعية.

وطلب رئيس المجموعة المصنعة للسيارات الكهربائية، المعتاد على إثارة الجدل على تويتر، من قاضٍ في نيويورك الثلاثاء إلغاء الاتفاقية المبرمة عام 2018.

وقال أليكس سبيرو، محامي الملياردير، في رسالة إلى القاضي إن لجنة الأوراق المالية والبورصات تسعى إلى "مضايقة تيسلا وإسكات ماسك".

وكان الالتزام بالاستحصال على موافقة مسبقة على الرسائل إحدى العقوبات التي فرضتها لجنة الأوراق المالية والبورصات بعد تغريدة نُشرت في 2018، ادعى فيها إيلون ماسك أن لديه التمويل المناسب لسحب "تيسلا" من سوق الأسهم من دون تقديم دليل على كلامه.

وبعد تغريدة أخرى مضللة في أوائل عام 2019 وافق ماسك على شرط الاستحصال على موافقة مسبقة على منشوراته المرتبطة مباشرة بأعمال "تيسلا".

لكنّ ماسك بات يقول إنه "أُجبر" على فعل ذلك تحت ضغط التهديد برفع دعوى قضائية ضده من هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وقال ماسك في الدعوى القضائية إن تغريدة 2018 "كُتبت عندما كنت أفكر في إخراج شركة تيسلا من سوق الأسهم، وكنت قد حصلت على التمويل والدعم من المستثمرين".

وأضاف "لم أكذب أبداً على المساهمين. لن أكذب أبداً عليهم. وافقت على (الاتفاق مع هيئة البورصة) من أجل بقاء تيسلا بما يصب في مصلحة المساهمين"، بحسب "الفرنسية".

ويلقي فريقه باللوم على لجنة الأوراق المالية والبورصات بإجرائها تحقيقات "لا هوادة فيها" بشأن تغريدات ماسك على مدار السنوات الأربع الماضية.

في نوفمبر، باع إيلون ماسك ما قيمته 6,9 مليارات دولار من أسهم تيسلا في أسبوع واحد، في واحدة من أكبر الصفقات في مثل هذه الفترة الضيقة من دون أن يكون البيع قسريا أو مرتبطا بعملية توريث.

حتى قبل أن تنشر الجهة التنظيمية الوثائق الأولى عن عمليات البيع، أجرى ماسك استطلاعا عبر حسابه على تويتر لمعرفة ما إذا كان يجب عليه التخلي عن 10 % من أسهمه في "تيسلا" أم لا. وقد أيد 57,9% هذه الخطوة من أصل 3,5 ملايين مصوّت.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن لجنة الأوراق المالية والبورصات فتحت تحقيقا لتحديد ما إذا كان ماسك البالغ 50 عاما والمولود في جنوب إفريقيا، وشقيقه متورطين في عملية تداول من الداخل في صفقة بيع الأسهم.

وكان سعر السهم قد انخفض في أعقاب الاستطلاع.

وتتساءل الهيئة الناظمة ما إذا كان إيلون ماسك قد أخطر شقيقه، وهو أيضا عضو في مجلس إدارة شركة "تيسلا"، بأنه سينشر هذه التغريدة، وما إذا كان كيمبال ماسك قد استغل الوضع.

ولم ترد لجنة الأوراق المالية والبورصات على الفور على اتصالات وكالة فرانس برس.