"ماكدونالدز": 50 مليون دولار شهريا تكلفة إغلاق فروعنا في روسيا

أوضحت شركة ماكدونالدز لمطاعم الوجبات السريعة اليوم إن الإغلاق المؤقت لفروعها في روسيا والتي يبلغ عددها 847 فرعا سيكلفها نحو 50 مليون دولار شهريا، بحسب "رويترز".

وأضافت الشركة أن الإغلاق المؤقت لجميع مطاعمها في روسيا، ومنها ما هو موجود بموقعها الشهير في ساحة بوشكين، سيزيد الضغط على العلامات التجارية الأخرى لإيقاف عملياتها في البلاد بعد العمليات العسكرية لموسكو في أوكرانيا.