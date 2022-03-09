إدارة التسوية في الرياض تسترد أجورا متأخرة بمبلغ 15 مليون ريال

استرد الفريق الميداني في إدارة التسوية الودية في الرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال يومين متتالين من زيارة منشأة لشركة مقاولات وإنهاء دعوى جماعية بالصلح بين طرفيها في أولى مراحل التسوية الودية.

وكان الصلح على انتهاء العلاقة العمالية وصرف المبالغ المستحقة لهم من الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة. يذكر أن مجموع المبالغ المستردة في الدعوى تجاوزت 15 مليون ريال كمستحقات مالية لما يقارب من 114 عاملا من الجنسيات السعودية والعربية والآسيوية.