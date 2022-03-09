غدا .. انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تنطلق غدا التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها 23 التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم وتقدر جوائزها بـ 3,126,000 ريال للفائزين من البنين والبنات في فروع المسابقة.

وبهذه المناسبة قال الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مسابقة القرآن الكريم : إن المسابقة تأكيد لعناية المملكة بالقرآن الكريم منذ عهد المؤسس وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وأضاف أن المسابقة أضحت معلما من معالم التنافس الشريف بين أبناء الوطن في حفظ كتاب الله وتلاوته وتجويده. منوها بالدعم الذي تلقته الوزارة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لتنفيذ المسابقات القرآنية المحلية والدولية الأمر الذي يسهم في حفظ أوقات أبنائنا وبناتنا من الشبهات المنحرفة ويجعلهم لبنات صالحة تخدم الوطن والمجتمع. وبين أن المسابقة تستمر حتى 10 شعبان ويتنافس فيها 119 متسابقا ومتسابقة ويحكم فيها نخبة من المحكمين والمحكمات وسيكون الحفل الختامي للبنين في يوم الجمعة 15 شعبان والحفل الختامي للبنات يوم السبت 16 من شعبان.