في معرض الدفاع .. المرأة السعودية تقف شامخة و بثقة في السلك العسكري

سجّلت المرأة السعودية العاملة في القطاع العسكري والأمني حضور لافت في معرض الدفاع العالمي المقام حاليا في الرياض.

ورصدت "الاقتصادية" تميز المرأة السعودية في أجنحة وزارة الداخلية ووزارة الدفاع التي تقف شامخة و بثقة في السلك العسكري، حيث أجادت في المهام المؤكلة لها من شرح المعدات العسكرية والأجهزة الحربية والتقنيات للزوار.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت الأميرة ريما بنت بندر سفيرة السعودية لدى أمريكا أن الخدمة العسكرية للنساء عنصر مهم يتعلق بالأمن والاستقرار وأن المملكة مكنت السعوديات من العمل في القطاع العسكري والأمني.

وقالت خلال حديثها في جلسة المرأة والدفاع ضمن فعاليات معرض الدفاع العالمي "إن المرأة السعودية مكنت في جميع المجالات من بينها إعلان إتاحة الخدمة العسكرية للنساء السعوديات حيث لم يكن ذلك متاحا من قبل كما رأينا أول مسيرة عسكرية نسائية في اليوم الوطني الماضي".

وأضافت "إننا أمة شابة وتتغير بسرعة وتقل أعمار ثلثي السكان عن 35 عاما وجاء الوقت للسماح للنساء بالمشاركة في القوات العسكرية والأمنية لأن الخدمة العسكرية للنساء عنصر مهم يتعلق بالأمن والاستقرار".