"مركز الملك سلمان" يستهدف إقامة 171 مشروع تطوعي في 58 دولة هذا العام

كشف الدكتور عقيل الغامدي مساعد مشرف العام لشؤون التخطيط والتطوير في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس الفريق السعودي في مجموعة دعم المانحين بمكتب الأمم المتحدة عن استهداف المركز لإقامة أعمال تطوعية هذا العام في 58 دولة من خلال 171 مشروع تطوعي.

وأبان أن المركز وصل للعديد من الدول بأعمال إحترافية عالية بنمط سعودي خالص بعد أن أسند له دور التطوع خارجيا في نهاية 2018. وشدد على أنهم يعملون على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الأعمال التطوعية من خلال الوصول لمليون متطوع.

وتحدث عن إجابات محاور الحلقة الخامسة لبرنامج تعزيز الذي حملت عنوان "تعزيز الشخصية السعودية تطوعيا "ضمن مبادرة" تعزيز الذي تشرف عليها جامعة تبوك ممثلة بكرسي الأمير سلطان بن فهد لقضايا الشباب وتنميتهم. وأفاد أن المركز وصل خلال فترة وجيزة لتقديم خدماته في 77 دولة مختلفة حول العالم كانت حصة الأعمال التطوعية منها في 21 دولة. وأفصح عن أن المركز أقام خلال الفترة الماضية حوالي 186 مشروع تطوعي استفاد منه أكثر من 438 ألف شخص في 21 دولة.

وفصل بلغة الأرقام أبرز الاعمال التطوعية مثل إجراء حوالي 48 ألف عملية جراحية من خلال الحملات الطبية كاشفا عن وصول عدد المتطوعين في المركز لأكثر من 16 ألف متطوع سعودي. وأوضح أن مركز الملك سلمان يغطي جميع مسارات العمل الإنساني الـ 13 سواء صحية أوطبية أوعلمية أوبيئية أوتعليمية أو تمكين اقتصادي أو إعادة التأهيل او الأعمال التي تندرج تحت هذه الأعمال.

وعن سؤال طلبة جامعة تبوك حول مجالات العمل التطوعي في المركز أوضح أنه ينقسم لقسمين الأول هو التطوع الطبي مثل جراحات الصعبة كالمخ والاعصاب والقلب والمفتوح والعيون والمسالك البولية وغيرها. أما القسم الثاني من الأعمال التطوعية فهو التطوع العام يتضمن الدعم والتمكين الاقتصادي بمعنى الحرفي من صيانة الحواسب والجوالات والكهرباء والنجارة والتي تقدم في مخيمات اللاجئين والنازحين في بعض الدول بجانب الدعم النفسي والأسري وبعض البرامج التعليمية والبرامج الاسعافية.

وفي إجابة لسؤال من أحد طلبة جامعة تبوك عن تأثير العمل التطوعي على شخصية الفرد أبان أنه يسهم في تعزيز الثقة بالنفس ورفع الخبرات والتعلم والتدريب من خلال التطوع وتعليم المتطوع الصبر والانتاجية العالية وتوسيع دائرة المعرفة ورضا النفس وتقدير القيمة بالنسبة للحياة لدى المتطوع وبناء خبرات متراكمة تبني الشخصية وتزيد من الثقة والعطاء والأداء.

وتطرق لخطة مركز الملك سلمان لنشر ثقافة التطوع من توقيع 18 إتفاقية مع جامعات المملكة أحد بنودها تفعيل دور التطوع والاستفادة منها في التطوع الخارجي. وشدد على أن من أدوار الأسر والمدارس والجامعات نشر ثقافة التطوع لتحقيق 2030 للوصول لمليون متطوع وتعزيز قدرات المتطوعين وإيصال رسالة المملكة الإنسانية ونقل قيم المواطن السعودي النبيل.

وخلص إلى أن المواطن السعودي يتميز بسمات العمل الخيري والتطوعي في شتى مجالات العمل التطوعي من صحي وإجتماعي وتعليمي وبيئي ومهني وغيرها. وأثنى مساعد مشرف العام لشؤون التخطيط والتطوير في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في نهاية حديثه على الخطوة الإيجابية لجامعة تبوك متمثلة في كرسي الأمير فهد بن سلطان لدراسة قضايا الشباب من خلال إطلاق هذا البرنامج الذي سيكون له أكبر الأثر على الطلاب والطالبات. مقدما شكره لأمير المنطقة على ما يوليه من إهتمام بالشباب وقضاياهم والعمل على إصلاحهم وتقويمهم علميا من خلال كرسي قضايا الشباب.