النفط يواصل ارتفاعه بعد الحظر الأمريكي للواردات الروسية

ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط مخاوف من صدمة محتملة في المعروض بعد حظر الولايات المتحدة واردات النفط الروسية ووسط مؤشرات على أن بعض المشترين يتجنبونها بالفعل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.91 دولار، بما يعادل 2.27 في المائة، إلى قرابت 131 دولار للبرميل بحلول الساعة 0520 بتوقيت جرينتش بعد أن قفزت 3.9 في المائة في اليوم السابق.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.34 دولار، أو 1.89 في المائة، إلى 126.04 دولار للبرميل بعد ارتفاعها أيضا 3.6 في المائة أمس الثلاثاء، وفقا لـ"رويترز".

فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس حظرا فوريا على الواردات الروسية من النفط وغيرها من واردات الطاقة وقالت بريطانيا إنها ستوقف واردات النفط الروسية تدريجيا حتى نهاية عام 2022 ردا على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وقالت شركة شل أمس الثلاثاء إنها ستتوقف عن شراء الخام الروسي وتوقف تدريجيا أنشطتها في قطاع الهيدروكربونات الروسية لتصبح من أولى شركات النفط الغربية الكبرى التي تنهي نشاطها بالكامل في روسيا.

في غضون ذلك، أشارت تقديرات بنك جولدمان ساكس إلى أن أكثر من نصف النفط الروسي الذي يصدر من الموانئ لم يتم بيعه، في حين قدر جيه.بي مورجان أن حوالي 70 في المائة من النفط الروسي المنقول بحرا يواجه صعوبة في إيجاد مشترين.

وصعدت أسعار النفط أكثر من 30 في المائة منذ بدأت روسيا، ثاني أكبر مصدر للخام في العالم، ما أسمته "عملية خاصة" في أوكرانيا. وقال محللون إن المخاوف من مزيد من الاضطرابات في إمدادات النفط وسط تصعيد للعقوبات على موسكو عززت الشراء.