بنوك مركزية عالمية تعجز عن حسم سياساتها المالية .. غموض اقتصادي وفورة للتضخم

إزاء غموض الآفاق الاقتصادية نتيجة الحرب في أوكرانيا وفورة التضخم، يجد حكام البنوك المركزية أنفسهم عاجزين عن حسم خيارهم ما بين مواصلة السياسات المالية المتساهلة للغاية أو وقف دعمهم مع المجازفة بكبح النمو، ولا سيما بعد عامين من أزمة صحية انعكست سلبا على الاقتصاد.

وأوضح وليام دو فيلدر رئيس قسم الاقتصاد في مصرف بي إن بي باريبا لـ"الفرنسية" أنه "لم يكن بالأساس بوسع المصارف المركزية حتى وقت قريب أن تلتزم بموقف ثابت في عالم ما بعد كوفيد حتى لا تبدو مسرفة في التفاؤل"، مضيفا أن "الوضع اليوم ازداد صعوبة".

وأدى التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا وما تلاه من عقوبات اقتصادية غربية على موسكو إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز والقمح وعديد من المواد الأولية في الأيام الماضية، إضافة إلى تفاقم الصعوبات التي تواجهها سلاسل الإمداد التي يصعب حاليا تقييم عواقبها.

ورأى محللو مصرف ويلز فارجو الأمريكي أن "مفاعيل الأزمة على المدى القريب تضغط نحو التضخم، لكن الأصعب يكمن في تقدير انعكاساتها على النمو، وهذا ما يعقد مهمة حكام المصارف المركزية".

وينطبق الأمر بصورة خاصة على البنك المركزي الأوروبي في وقت تجري الحرب على أبواب القارة، معرضة للخطر العلاقة الاقتصادية القوية مع موسكو ومتسببة بارتفاع أسعار الطاقة على الأسر والشركات.

ولفت جريجوري كلايز الخبير الاقتصادي في معهد بروجل في بروكسل إلى أن "البنك المركزي الأوروبي كان يسعى بالأساس قبل الحرب إلى تفادي كبح الانتعاش الاقتصادي" مضيفا أن "الوضع الحالي زاد من تعقيد الأمور".

وقبل سقوط أولى القنابل، بدت المؤسسة المالية الأوروبية التي تتخذ مقرا في فرانكفورت على استعداد لوقف عمليات شراء الديون العامة تدريجيا هذا العام، قبل زيادة معدلات فائدتها لأول مرة منذ 2011.

غير أن التدخل العسكري في أوكرانيا جعل هذا الخيار معقدا، وقد يقود إلى تعديل المسار للأخذ بالأزمة خلال اجتماع مجلس حكام المصرف الخميس.

وأوضح نيل ويلسون المحلل في موقع "ماركتس.كوم" أن البنك المركزي الأوروبي "كان بالأساس يتبع وتيرة مختلفة" عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على صعيد الخروج من أزمة وباء كوفيد - 19، مضيفا أن "التباين في انعكاس الوضع الأوكراني على كل من الولايات المتحدة وأوروبا سيزيد هذا الفارق".

فمن الجانب الأمريكي، لا يزال الاحتياطي الفيدرالي يتوقع "سلسلة من الزيادات" في معدلات الفائدة بعد زيادة أولى في آذار (مارس)، وهو ما أكده رئيس المؤسسة جيروم باول معتبرا أن الوقت ما زال "مبكرا جدا" لمعرفة ما إذا كانت الحرب ستبدل الوضع.

وعد جريجوري كلايز أن الظروف "أسهل" بالنسبة إلى الاحتياطي الفيدرالي في ظل نمو أكبر والعمالة شبه الكاملة وتضخم كبير على ارتباط بطلب الأمريكيين أكثر منه بارتفاع أسعار الطاقة، خلافا لما هي الحال في أوروبا.

كما ذكر وليام دو فيلدر أن "زيادة الأجور أكبر في الولايات المتحدة منها في أوروبا" وقد تزيد من ارتفاع الأسعار التي بلغت حاليا أعلى مستوياتها منذ 40 عاما.

وفي ظل أكبر نسبة تضخم تشهدها المملكة المتحدة منذ 30 عاما ومخاوف من تسارعه تحت تأثير زيادة الأجور، زاد بنك إنجلترا معدلات فائدته بالضعف إلى 0.5 في المائة.

كذلك عمدت المصارف المركزية في عديد من الدول الناشئة التي عانت بشدة منذ العام الماضي بلبلة سلاسل الإمداد والارتفاع الحاد في أسعار بعض المواد الأولية، إلى زيادة معدلات فائدتها مع المجازفة بكبح الانتعاش الاقتصادي.