الأسهم السعودية ترتفع 43 نقطة رغم ضغوط البيع .. والسيولة عند 12.4 مليار ريال

ارتفعت الأسهم السعودية 43 نقطة بنحو 0.34 في المائة لتغلق عند 12851 نقطة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ثلاث نقاط بنحو 0.21 في المائة ليغلق عند 1823 نقطة. وجاءت تداولات السوق أمس داخل نطاق الجلسة السابقة، ما يجعل اتجاه السوق محايدا، وجاءت إغلاقات الجلسات الثلاث الأخيرة في مستويات متقاربة، ما يظهر حالة من الترقب لمعطيات جديدة تحدد مسار السوق. وتتطلع السوق لنتائج الشركات للربع الرابع، والأول كذلك مع قرب انتهائه، إضافة إلى تحركات أسعار الطاقة ومستجدات التوتر في شرق أوروبا وتداعياتها. وأثناء التداولات تعرضت السوق لضغوط بيعية أفقدتها 0.7 في المائة قبل أن تعوضها في نهاية الجلسة، وللجلسة الثانية السوق تتعرض لضغوط بيعية أثناء الجلسة، واستمرار ذلك يبقي اتجاه السوق الصاعد ضعيفا.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 12795 نقطة، وتداولت بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 12718 نقطة فاقدا 0.7 في المائة، بينما الأعلى عند 12879 نقطة رابحا 0.56 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 12851 نقطة رابحا 43 نقطة بنحو 0.34 في المائة. وتراجعت السيولة 8 في المائة بنحو مليار ريال لتصل إلى 12.4 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 8 في المائة بنحو 24 مليون سهم متداول لتصل إلى 262 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 3 في المائة بنحو 18 ألف صفقة لتصل إلى 485 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 1.2 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنحو 1 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنحو 0.6 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنحو 2.9 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنحو 2.2 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنحو 1.7 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بقيمة 2.9 مليار ريال بنحو 24 في المائة، يليه "المصارف" بنحو 16 في المائة بقيمة ملياري ريال، يليه "الطاقة" بنحو 13 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "بترورابغ" بنحو 9.5 في المائة ليغلق عند 28.90 ريال، يليه سهم "الواحة" بنحو 7.6 في المائة ليغلق عند 95.80 ريال، وحل ثالثا سهم "دله الصحية" بنحو 5.5 في المائة ليغلق عند 91.40 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "سابك للمغذيات الزراعية" بنحو 3.2 في المائة ليغلق عند 193 ريالا، يليه سهم "الكثيري" بنحو 3.2 في المائة ليغلق عند 67.20 ريال، وحل ثالثا سهم "سلامة" بنحو 2.9 في المائة ليغلق عند 14.72 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو" بقيمة مليار ريال، يليه سهم "الراجحي" بقيمة 899 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "علم" بقيمة 835 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية