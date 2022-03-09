«نمو» تهبط للجلسة الخامسة .. والتداولات عند 129 مليون ريال

هبطت السوق الموازية "نمو" للجلسة الخامسة لتغلق عند 24542 نقطة فاقدة 86 نقطة بنحو 0.35 في المائة. وتراجعت قيمة التداول 28 في المائة بنحو 49 مليون ريال لتصل إلى 129 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 31 في المائة بنحو 602 ألف سهم لتصل إلى 1.3 مليون سهم متداول، أما الصفقات ارتفعت 1 في المائة بنحو 86 صفقة لتصل إلى 6.4 ألف صفقة. وتصدر المرتفعة "رؤوم" بنحو 2.1 في المائة ليغلق عند 123.80 ريال، يليه "ألف ميم ياء" بنحو 1.96 في المائة ليغلق عند 57.10 ريال، وحل ثالثا "طبية" بنحو 0.8 في المائة ليغلق عند 71.90 ريال. وتصدر المتراجعة "عزم" بنحو 30 في المائة ليغلق عند 181.60 ريال، يليه "المركز الآلي" بنحو 7 في المائة ليغلق عند 180 ريالا، وحل ثالثا "العبيكان للزجاج" بنحو 6.6 في المائة ليغلق عند 99 ريالا.وكان الأعلى تداولا "مياه الجوف" بقيمة 30 مليون ريال، يليه "طبية" بقيمة 17 مليون ريال، وحل ثالثا "عزم" بقيمة 15 مليون ريال.