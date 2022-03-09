ارتفاع معظم البورصات الخليجية .. ومخاوف التضخم تهبط بـ «المصرية»

صعدت معظم البورصات الخليجية أمس، بينما هبط المؤشر المصري نحو 3 في المائة وسط مخاوف عالمية من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.واستقرت الأسهم العالمية عند أدنى مستوى لها في عام، في حين قفز الذهب فوق مستوى ألفي دولار. كما قفز خام برنت متجاوزا 127 دولارا للبرميل.وبحسب "رويترز"، نزل مؤشر دبي بما يصل إلى 1 في المائة قبل أن يعوض بعض خسائره لينخفض بنحو 0.2 في المائة إلى 3412 نقطة.وانخفض سهم بنك دبي التجاري 0.99 في المائة، و"دبي المالي" 2.13 في المائة، وبنك دبي الإسلامي 0.16 في المائة، و"إعمار العقارية" 0.38 في المائة، و"إعمار للتطوير" 0.69 في المائة، و"الاتحاد العقارية" 0.74 في المائة، و"شعاع كابيتال" 0.33 في المائة.وارتفع مؤشر أبوظبي 0.6 في المائة إلى 9732 نقطة بعد أن أنهى الجلستين الماضيتين على تراجع.وصعد بنك أبوظبي الإسلامي 1.78 في المائة، و"الدار العقارية" 1.38 في المائة، و"دانة غاز" 1.79 في المائة، وبنك أبوظبي الأول 1.6 في المائة.وصعد المؤشر القطري 0.7 في المائة إلى 13683 نقطة. وارتفع مؤشر البحرين 0.4 في المائة إلى 2070 نقطة. وصعد مؤشر مسقط 0.5 في المائة إلى 4223 نقطة. وارتفع مؤشر الكويت 1.1 في المائة إلى 8707 نقاط.وفي القاهرة، هبط مؤشر الأسهم القيادية المصري 2.8 في المائة إلى 10397 نقطة. وأغلق سهم "إعمار مصر للتنمية" على ارتفاع 3.8 في المائة بعد أن أعلنت الشركة زيادة أرباحها السنوية وفقا للقوائم المجمعة.وقال وائل مكارم كبير محللي السوق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إكسنس "تراجعت البورصة المصرية مع توقع المستثمرين أن يضر ارتفاع أسعار السلع الأولية بالتنمية في البلاد ويبطئ النشاط الاقتصادي".