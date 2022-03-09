تباين أداء الأسواق الأمريكية .. المستثمرون يقيمون الأثر الاقتصادي لارتفاع النفط والعقوبات

تباين أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسة عند الافتتاح أمس بعدما تكبدت خسائر كبيرة في الجلسة السابقة، بينما يعكف المستثمرون على تقييم الأثر الاقتصادي لارتفاع أسعار النفط والعقوبات الغربية على روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا.وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 67.79 نقطة أو 0.21 في المائة إلى 32885.17 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 1.57 نقطة أو 0.04 في المائة إلى 4202.66 نقطة، في حين خسر مؤشر ناسداك المجمع 30.93 نقطة أو 0.24 في المائة ليهبط إلى 12800.04 نقطة.من جهة أخرى، أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تداول أمس على تراجع، بعد قرار الولايات المتحدة حظر النفط الروسي، في أحدث تصعيد دولي ردا على التدخل الروسي في أوكرانيا.وأظهرت البيانات الأسبوعية لقسم الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة والتي نقلتها وكالة "بلومبيرج"، أن سعر لتر البنزين في بريطانيا وصل إلى 152.95 بنس في السابع من آذار (مارس)، وهو أعلى مستوى على الإطلاق بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة.وأدت مخاوف من حدوث أزمة حادة في المعروض إلى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى 132 دولارا للبرميل، وأججت القلق بشأن التضخم الذي يخنق النمو الاقتصادي.وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي تراجعا بنحو 0.5 في المائة أو ما يعادل نقطتين عند 415 نقطة.وانخفض مؤشر ستوكس 600 بنحو 14 تقريبا منذ بداية العام، متراجعا عن المستويات المرتفعة القياسية التي سجلها في كانون الثاني (يناير) حيث تهدد الأزمة الأوكرانية بعرقلة التعافي الاقتصادي.وتراجع مؤشر كاك الفرنسي أمس بنحو 0.3 في المائة إلى 5962 نقطة، بينما استقر مؤشر داكس الألماني عند 12832 نقطة، فيما سجل فوتسي 100 البريطاني ارتفاعا هامشيا بنحو 0.07 في المائة عند 6964 نقطة.وفي آسيا، أغلق مؤشر نيكاي الياباني عند أدنى مستوى له في 16 شهرا أمس وسط قلق المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى إلى الإضرار بأرباح الشركات وإبطاء النمو الاقتصادي.وهبط مؤشر نيكاي 1.71 في المائة إلى 24790.95، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.90 إلى 175986.وشهدت أسعار النفط تأرجحا أمس مع تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 125 دولارا للبرميل، أي أقل بنحو 10 في المائة تقريبا من أعلى مستوى في 14 عاما الذي تم تسجيله في الجلسة السابقة.وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية، وقادت شركات التكرير الانخفاضات بتراجع 6.31 في المائة، وجاءت بعدها شركات صناعة الصلب بانخفاض 6.21 في المائة.وتقدمت أسهم التكنولوجيا إذ ارتفع سهم شركة تصنيع أجهزة تكييف الهواء "دايكن إندستريز" 1.76 في المائة وسهم شركة صناعة أجهزة الروبوت "فانوك" 1.14 في المائة.وإجمالا، صعد 26 سهما على مؤشر نيكاي بينما نزل 199.