أسعار النفط الخام تتجاوز 132 دولارا للبرميل .. العوامل الجيوسياسية تسيطر على السوق

واصلت أسعار النفط مكاسبها الواسعة متأثرة بإعلان الولايات المتحدة عزمها حظر واردات الخام الروسي، بالتزامن مع تعثر المفاوضات النووية الدولية وصعوبة عودة النفط الإيراني إلى الأسواق، إضافة إلى تصاعد وتيرة الحرب في أوكرانيا.وتجاوزت أسعار العقود الآجلة للنفط مستوى 132 دولارا للبرميل لخام برنت أمس، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساسالوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بعد وصوله إلى أعلى مستوى له منذ 2008، نحو 4.8 في المائة إلى 125.16 دولار للبرميل تسليم نيسان (أبريل) المقبل، وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي 5.4 في المائة إلى 129.82 دولار للبرميل.وتتصاعد المخاوف من شح الإمدادات في السوق بعد تحذير ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، أن قرار الحظر الأمريكي للنفط الروسي قد يدفع الأسعار إلى مستويات جنونية فوق 300 دولار للبرميل أو أكثر. وقال لـ"الاقتصادية"، محللون نفطيون: إن العقود الآجلة للنفط الخام واصلت ارتفاعها في أعقاب قرار الإدارة الأمريكية فرض حظر على واردات النفط الروسية، على الرغم من تحرك حلفائها الأوروبيين لتخفيف حدة التهديد. وأوضح المحللون، أنه من خلال تصريحات أمين عام "أوبك" محمد باركيندو في مؤتمر سيراويك برأ تحالف "أوبك +" ساحته من الارتفاع الصاروخي في أسعار النفط الخام، لافتا إلى أن التحالف ليس له سيطرة على الأحداث وكل ما يستطيع تقديمه أن يظل موردا موثوقا للطاقة، مشددا على أن العوامل الجيوسياسية هي التي تملي وتيرة السوق الراهنة. وذكروا أن بعض الحلول المطروحة للأزمة حاليا ربما تكون التفكير جيدا في رفع العقوبات على قطاع الطاقة في بعض الدول مثل فنزويلا لتوفير مزيد من الإمدادات في الأسواق، لافتين إلى أن الإدارة الأمريكية تناقش جديا إمكانية إبرام بعض الاتفاقات مع كل من إيران وفنزويلا التي يمكن أن تجلب بعض الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها للأسواق، لافتين إلى أن عدم حدوث انفراجة في محادثات الاتفاق النووي تحديدا تجعل أسعار النفط مستمرة في الارتفاع.وقال سيفين شيميل مدير شركة "في جي آندستري" الألمانية: إن السوق تتطلع إلى عوامل قد تهدئ وتيرة انفلات الأسعار ولو جزئيا مع تحفظ بعض قادة الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على واردات النفط الروسية.وأشار إلى أن الأسعار واصلت بالفعل صعودها إلى مستويات مقلقة، خاصة في ضوء تحذير نائب رئيس الوزراء الروسي من أن الحظر الأمريكي للنفط الروسي قد يضاعف المستويات الحالية للأسعار، لافتا إلى أن أسعار النفط سجلت بالفعل أعلى مستوياتها في 14 عاما بمجرد انتشار أنباء عن حظر أمريكي محتمل على واردات النفط الروسية، والآن الأسعار مرشحة للارتفاع أكثر بعد القرار الأمريكي.من ناحيته، ذكر روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات، أن دول الاتحاد الأوروبي بدأت في قطع خطوات سريعة نحو إيجاد بدائل للنفط والغاز الروسي وأن الإمارات وقطر في مقدمة الدول المرشحة كمورد بديل، حيث جرت اتصالات مكثفة في هذا الشأن مع ألمانيا والنمسا.وأوضح أنه في المقابل تتمهل دول الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات أكثر صرامة على الطاقة، حيث تعمدت أوروبا إعفاء إمدادات الطاقة من روسيا من العقوبات – بحسب تأكيدات الحكومة الألمانية – حيث لا يمكن تأمين إمداد أوروبا بالطاقة بأي طريقة أخرى غير الغاز الروسي في المرحلة الراهنة، حيث إن نحو نصف واردات ألمانيا – وهي أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي - من الغاز والفحم وأكثر من ثلث وارداتها النفطية تأتي من روسيا وينسحب الأمر نفسه على الموقف البريطاني.بدوره، قال ماركوس كروج كبير محللي شركة أيه كنترول لأبحاث النفط والغاز، إن قطاع النفط قد يكون على أعتاب الدخول بقوة في دائرة الصراع، خاصة إذا اعتمد الكونجرس الأمريكي حظر النفط الروسي وقد يمتد هذا الأمر لاحقا إلى الاتحاد الأوروبي، ما دفع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى التهديد بأن روسيا قد تقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن أوروبا ردا على أي حظر روسي على استيراد النفط.ولفت إلى أن السوق النفطية في مرحلة صعبة ومعقدة وتحيط بها الأخطار من كل جانب خاصة حيث يتزايد حاليا خطر تعطل العرض، مبينا أن أحدث الإحصائيات تؤكد تصدير روسيا أكثر من سبعة ملايين برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات البترولية، وهو ما يعادل نحو 13 في المائة من إجمالي تجارة النفط، منوها إلى اعتماد أوروبا بشكل خاص على الطاقة التقليدية الروسية، حيث تتلقى نحو 2.7 مليون برميل يوميا من روسيا.من ناحيتها، قالت مواهي كواسي العضو المنتدب لشركة أجركرافت الدولية، إن تعهد "أوبك +" بأن تظل موردا موثوقا هو أمر جيد، لكن المستهلكين يتطلعون إلى مزيد من الإمدادات النفطية العاجلة لكبح جماح الأسعار، بينما تقارير دولية تؤكد أن الأسعار ليس لها سقف ما دامت الحرب وتداعيات الصراع على قطاع الطاقة قائما.ولفتت إلى تأكيد باركيندو، أن كل ما يمكن للتحالف القيام به في الظروف الراهنة هو الاستمرار في مسار قرارات المجموعة السابقة وزيادة الإنتاج بالوتيرة الشهرية نفسها، وهي المناسبة لأغلب المنتجين في ظل صعوبات الاستثمارات الجديدة القائمة حاليا في السوق، مبينة أن الاجتماع الوزاري المقبل نهاية الشهر الجاري ربما يحمل جديدا.إلى ذلك رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر خام برنت لـ2022 إلى 135 دولارا للبرميل من 98 دولارا، وتوقعاته لـ2023 إلى 115 دولارا للبرميل من 105 دولارات، نظرا لأن الاقتصاد العالمي ربما يواجه "أكبر صدمات في إمدادات الطاقة على الإطلاق"، بالنظر إلى الدور الرئيس لروسيا.كما كان من أسباب ارتفاع الأسعار التباطؤ الواضح في المحادثات مع إيران حول برنامجها النووي، التي ستنهي العقوبات المفروضة على مبيعاتها النفطية. وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي في المحادثات: إن الأمر متروك لإيران والولايات المتحدة لاتخاذ قرارات سياسية للتوصل إلى اتفاق.وعلاوة على ذلك، ربما يستغرق تدفق النفط الإيراني شهورا بعد الاتفاق النووي.وقال بنك يو.بي.إس السويسري أمس: إنه حتى إذا خففت إيران من شح المعروض الحالي من النفط باستخدام المخزون العائم، فإن "الانخفاض في الطاقة الاحتياطية المجانية واحتياطيات النفط الاستراتيجية من المرجح أن يبقي مستثمري الطاقة في حالة من عدم الارتياح والأسعار عند مستويات مرتفعة".وقال محللون في شركة ريستاد إنرجي الاستشارية، ومقرها أوسلو، أمس: إن أسعار النفط العالمية ربما ترتفع إلى 200 دولار للبرميل إذا انضمت أوروبا إلى الولايات المتحدة في فرض حظر على واردات النفط الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا.من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 126.51 دولار للبرميل الإثنين مقابل 113.15 دولار للبرميل في اليوم السابق.وذكر التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، أن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول مكسب بعد انخفاض سابق، وأن السلة كسبت نحو 27 دولارا مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 99.22 دولارا للبرميل.